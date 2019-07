Lampaert liet criterium Aalst bewust links liggen, maar staat wel aan de start in Roeselare: "Vermoeidheid was groot" AB

30 juli 2019

18u48

Bron: Belga 0 Tour de France Geen Yves Lampaert maandag op het criterium van Aalst. De West-Vlaming lastte gisteren rust in. Vanavond staat hij wel aan de start van het na-Tourcriterium in Roeselare. En of de decibelmeter resoluut de hoogte in ging toen hij voorgesteld werd. Lampaert was zelfs populairder dan Tourwinnaar Egan Bernal.

“Ik heb maandagnacht enorm goed geslapen en het duurde een hele poos voor ik dinsdag uit bed kwam. De Tour zat duidelijk nog in mijn benen”, begon Yves Lampaert. “Na de feestelijkheden op de Champs-Elysées hadden we met de ploeg nog een etentje. Daarna hebben wij een stapje gezet in Parijs. Dat is zowat traditie geworden. Hoe laat het geworden was? Bwa, echt belangrijk is dat toch niet? Er vloeide wel wat drank maar dat is ook niet vreemd na drie weken Tour.” (lacht)

Net als in Aalst kwam er in Roeselare opnieuw een massa volk opdagen om de Tourrenners aan het werk te zien. "Het is altijd fijn om dit criterium te rijden. Hier hang altijd een toffe sfeer en de aanmoedigingen zijn dan ook luidkeels. Dat doet wel iets. En zeker na een slopende Ronde van Frankrijk. Maar hoe de benen zullen voelen, dat is wat anders. Ik ben vandaag nog om mijn fiets geweest aan de service-course in Wevelgem. Ik maak me nu stilaan op voor het Europees kampioenschap. Ik rijd zowel de weg- als tijdrit. Daarom ook dat ik slechts één criterium afwerk", besloot Yves Lampaert.