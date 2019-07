Lampaert: “De kriebels beginnen te komen, in de ploegentijdrit zullen we alles geven om te winnen” DMM

04 juli 2019

16u10

Bron: VTM 0 Tour de France Ook Deceuninck-Quick.Step heeft zijn traditionele persmoment voor de Tour gehouden. Yves Lampaert en Dries Devenyns zijn de Belgen met dienst. Zij springen in de bres voor kopmannen Julian Alaphilippe, Elia Viviani en Enric Mas.

“De spanning bouwt op, ik heb het roadbook al redelijk doorbladerd om te kijken hoe het parcours is”, aldus Yves Lampaert. “De kriebels beginnen te komen, ja. De ploegentijdrit is inderdaad aangeduid. Dat is voor veel ploegen het geval. Wij zullen alles geven in Brussel. We hebben zware concurrentie, maar we proberen er dicht bij te zijn. Verder ben ik er vooral bij om te helpen in de leadout voor Elia Viviani. Voor persoonlijke ambities is het afwachten. Ik kan moeilijk voorspellen hoe de benen na twee weken zullen zijn. Eerst werken voor de kopmannen.”

VIDEO: Devenyns: “Kijk ernaar uit”

VIDEO: Alaphilippe en Viviani doen wedstrijdje sinaasappels persen