Lampaert acht Tourzege voor Alaphilippe niet onmogelijk: “Hij zit in de ‘fleur’ van zijn leven” Joeri De Knop in Frankrijk

20 juli 2019

Tweede in de etappe, na Pinot. Thomas gelost en kloof uitgebouwd. 2'02" voor nu in het klassement. Yves Lampaert pikte de informatie over de straffe Tourmaletrit van geletruidrager Julian Alaphilippe aan de teambus van Deceuninck-Quick.Step in La Mongie nieuwsgierig op. “En laat me raden: hij had de etappe ook kunnen winnen, zeker?”, vroeg hij. We konden alleen maar beamen. “We gaan ons uiterste best doen en zien waar het eindigt, hé.” Dat laatste kan Lampaert zelf niet inschatten. “De slotweek wordt loodzwaar. En de cols nóg hoger. La Planche des Belles Filles bewees al dat hij zich perfect aanpast aan de hoogte. En ook de tijdrit in Pau was een goeie indicator. Vraag is of hij straks ook stand kan houden in de Alpen. Moeilijk te zeggen. Ook Julian is vatbaar voor een slechte dag. Maar als hij die niet krijgt, kan hij ver geraken in deze Tour.” Winnen? “Jawel, waarom niet? Hij zit in de ‘fleur’ van zijn leven. Hij moet het ijzer smeden als het heet is. (lacht) En op dit moment staat het geweldig heet. Allez… Ik denk het, ik hoop het. ‘k Zoe d’er geirn bi zin, alleszins.”

De andere Tour-Belg van Deceuninck-Quick.Step, Dries Devenyns, sprak over een geslaagde dag. “Alles ging prima. Zeker voor de gele trui. Jammer dat we wat tijd verloren voor de witte trui van Enric Mas. Maar finaal moeten we zeer tevreden zijn. 2.02 is een mooie voorsprong voor Alaphilippe in het klassement. Op een klim is dat het equivalent van 750 meter. (lacht) Je hebt beter 750 meter voorsprong dan 750 meter achterstand. We zijn blij met de huidige situatie. Julian doet het fantastisch. Hij is in supervorm, al twee weken lang. En sinds zijn eerste ritzege in Epernay geniet hij de volle steun van het Franse publiek. Mooi. Maar we nemen het wel dag per dag.”