Laatste Belgische Tourwinnaar Lucien Van Impe opent De Gouden Tour: “Bernal is de favoriet” “Hij zal het niet graag horen, maar De Gendt lijkt me minder in vorm”

MVS

03 juli 2019

09u27 8 Gouden Tour Ook 43 jaar na datum zal hij geen opvolger krijgen. Lucien Van Impe blijft onze laatste Tourwinnaar. In 1976 mocht Van Impe (72) op de Champs Elysées pronken in het gele kleinood. “Een opvolger zal inderdaad voor later zijn.” Wie het geel dan wél wint volgens u? Speel snel mee op Ook 43 jaar na datum zal hij geen opvolger krijgen. Lucien Van Impe blijft onze laatste Tourwinnaar. In 1976 mocht Van Impe (72) op de Champs Elysées pronken in het gele kleinood. “Een opvolger zal inderdaad voor later zijn.” Wie het geel dan wél wint volgens u? Speel snel mee op www.goudentour.be en win een van de vele prachtige prijzen.

“Ik zou niet weten wie mij in ons land zou kunnen opvolgen. Nu is er toch nog niemand. Wie weet binnen een paar jaar”, vertelt Van Impe ons. Volgens de ex-winnaar gaat het deze keer een erg rare Ronde van Frankrijk worden. “Bernal is voor mij de topfavoriet. Thomas zal ook goed zijn, en natuurlijk een paar Fransmannen. Let maar op voor Alaphilippe. Die is écht goed. Maar Bernal bedreigen? Nee, dat denk ik niet. Heb je gezien wat hij deed in de Ronde van Zwitserland? De manier waarop hij daar won… Bovendien heeft hij ook een ploeg. Ik denk niet dat hij in dienst zal moeten rijden van Thomas. Misschien even in het begin, maar het zal wel duidelijk worden wie de echte kopman is. En dat wordt volgens mij dus de kleine Colombiaan.”

De Gendt

Belgen, Belgen, Belgen. Met 21 komen ze dit weekend aan de start. “Een pak, ja. Maar buiten een overgangsetappe winnen, verwacht ik niet veel”, gaat Van Impe verder. “Een of twee etappezeges: dat zou mooi zijn. Wie? Van Aert rijdt heel goed, maar die gaat zich moeten opofferen en mag misschien een keer zijn eigen kans gaan. Thomas De Gendt zal ook proberen, maar, en hij zal het niet graag horen, ik weet hoe gevoelig hij is aan kritiek, ik heb de indruk dat hij misschien nét iets minder is dit jaar. Wie weet prikkel ik hem wel door dit te zeggen”, lacht Van Impe.

Vorig jaar ‘clashten’ De Gendt en Van Impe, toen die laatste, ex-bergkoning, wat minnetjes had gedaan over bollentrui De Gendt. Achteraf legden ze alles bij, maar toch blijft Van Impe logischerwijs met meer dan gewone belangstelling volgen wat zijn opvolger allemaal uitspookt. “We zagen hem in de Dauphiné een paar keer proberen, maar uiteindelijk lukte het telkens niet… Afwachten dus, al weet je nooit, het kan in het wielrennen heel rap veranderen. Net zo goed bewijst Thomas in de volgende weken mijn ongelijk.”

“Ik herinner me nog heel goed de Midi Libre in 1981. Ik werd alle dagen op minúten gereden. Op kleinere cols los uit de wielen geknald. ‘Jongens, wat is dit?’, dacht ik vaak. Ik hoopte haast dat ik zou vallen en iets zou breken. Dan hoefde ik niet naar de Tour (lacht). Maar kijk: ik reed een ongelofelijk Ronde van Frankrijk en werd tweede, na Hinault. Zo zie je maar… Je hoeft ook helemaal geen honderd procent te zijn bij de start van zo’n grote ronde. Zeventig, tachtig is ideaal. Dan kan je nog wat groeien. Na de eerste week in topvorm zijn: da’s het beste. Het zal ook nodig zijn dit jaar, want met de Vogezenetappe wordt er al snel serieus geklommen. Daar moet je al goed zijn. Bovendien is de eerste bergrit altijd lastig. Dat doet bij iedereen zeer.”

Steendood

De start van deze editie is in Brussel. Wie er op zoek gaat naar Van Impe zal hem echter niet vinden. “Da’s me veel te druk. Dan maak ik me rap lastig”, lacht hij. “Van links naar rechts, voor iedereen goed doen: ik heb het gehad. Naar het BK ben ik wél nog geweest. Dat was toch een pak rustiger dan zo’n Tour-etappe. Daar ben ik ’s avonds steendood. Mijn zoon zou graag willen gaan, maar ik kijk op mijn gemak, thuis in de zetel. Elke etappe volg ik, maar ik moet toegeven dat als er een rit is met een vroege ontsnapping is die minuten voor het peloton rijdt, dat ik al eens durf opnemen en later kijk. Dan kan ik doorspoelen als er niets gebeurt (lacht).”

