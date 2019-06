L’Équipe: “Philippe Gilbert niet naar de Tour de France” GVS

25 juni 2019

19u50

Bron: L'Equipe 8

Volgens L’Équipe verschijnt Philippe Gilbert niet aan de start van de Ronde van Frankrijk. De Franse sportkrant meldt dat Deceuninck-Quick.Step haar selectie bouwt rond sprinter Elia Viviani en Julian Alaphilippe en de recentste winnaar van Parijs-Roubaix dus thuislaat. Gilbert hoopte in Brussel voor een tiende keer in z’n carrière aan de start te verschijnen van de rittenkoers. De afgelopen twee jaar was hij er wel bij voor ‘The Wolfpack’. Vorig seizoen liep het mis, Gilbert brak toen zijn knieschijf na een akelige valpartij in de afdaling van de Col de Portet-d’Aspet.

Ook de contractverlenging van Gilbert bij het team van Patrick Lefevere is nog niet in kannen en kruiken. Morgenvoormiddag geeft Deceuninck-Quick.Step haar definitieve Tour-selectie vrij.