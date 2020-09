Kwiatkowski poetst blazoen INEOS Grenadiers op: “We gaan dit vanavond stevig vieren” SVBM

17 september 2020

17u55 2 Tour de France INEOS Grenadiers heeft er een turbulente Ronde van Frankrijk op zitten, maar die krijgt nu toch nog een positieve noot. Na een demonstratie in de laatste Alpenrit won Michal Kwiatkowski z’n eerste Tourrit. De Pool kwam aan de zijde van ploegmaat Richard Carapaz over de streep. Als toetje mag de Ecuadoraan de bollentrui aantrekken. Kwiatkowski was zielsgelukkig met de ritzege. “Ik kan niet beschrijven hoe dankbaar ik het team en Richard ben”, reageerde de Pool.

Boegbeelden Chris Froome en Geraint Thomas haalden de selectie niet, Pavel Sivakov ging tijdens de eerste etappe twee keer tegen de grond en is daar eigenlijk nooit helemaal van hersteld. En op de koop toe zakte kopman en titelverdediger Egan Bernal door het ijs. Voor INEOS Grenadiers was de Ronde van Frankrijk een emotionele rollercoaster. Eentje die toch een happy end krijgt, want met Michal Kwiatkowski heeft de Britse formatie z’n ritzege te pakken. “Wat een dag”, zei de ex-wereldkampioen meteen na de aankomst. “Ik kan niet beschrijven hoe dankbaar ik het team en Richard (Carapaz, red.) ben. Dit is een ongelooflijke dag voor ons.”

De Pool won in zijn carrière al de Strade Bianche, het WK en Milaan-Sanremo, maar een Touretappe ontbrak nog op zijn palmares. Dat hiaat is nu ingevuld. “Ik zal deze dag nooit vergeten. Ik heb al veel mooie momenten beleefd tijdens mijn carrière, maar dit is van een ander niveau. Ik had echt kippenvel tijdens de laatste kilometers. We wisten dat het gat groot genoeg was en hebben er beiden enorm van genoten.”

Kwiatkowski stond ook nog even stil bij de opgave van kopman Egan Bernal. “Hopelijk is hij oké. Egan was erg triest dat hij moest vertrekken en heeft ons nog succes gewenst. Hopelijk heeft hij ervan genoten op televisie.” Richard Carapaz greep de afgelopen twee dagen net naast de overwinning, vandaag was het wel raak voor INEOS Grenadiers. “Eindelijk is het gelukt. We hebben ongelooflijk sterk gereden. We gaan dit stevig vieren, we verdienen het allemaal. We hebben de show verzorgd vandaag.”

De Pool werpt zich met zijn goeie vorm op tot één van de schaduwfavorieten voor het WK van volgende week. Kwiatkowski kan in Imola voor de tweede keer wereldkampioen worden. In 2014 mocht ‘Kwiato’ in Ponferrada al de regenboogtrui aantrekken.

Cavendish: “Een van de goeie gasten, op en naast de fiets”

Na veel wedstrijden in dienst van de kopmannen gereden te hebben, mocht Michal Kwiatkowski eindelijk nog eens zelf de champagne ontkurken. Dat zag ook Mark Cavendish. De Britse sprinter reed drie seizoenen samen met de Pool bij Quick.Step en gunt hem de zege van harte. “Uit persoonlijke ervaring kan ik zeggen dat Michal al veel overwinningen heeft opgeofferd voor anderen”, aldus ‘Cav’ op Twitter.

De renner van Bahrain-McLaren heeft de ex-wereldkampioen hoog zitten. “Hij is een van de goeie gasten in het leven, zowel op als naast de fiets. Dit was prachtig en emotioneel om te zien. Gefeliciteerd, vriend.”

From personal experience, @kwiato has sacrificed dozens of opportunities to himself win, for others to win. One of life’s genuinely good guys, on and off the bike. This was beautiful and emotional to watch. Congratulations mate x https://t.co/8uhIOQl74I Mark Cavendish(@ MarkCavendish) link

