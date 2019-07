Kruijswijk staat in Parijs op podium: “Hier heeft De Plus een groot aandeel in” JSU/GVS

27 juli 2019

Het is Steven Kruijswijk gelukt: morgen pronkt hij op het podium in Parijs. “Dat was het doel vooraf in deze Tour. Dat de ritten werden ingekort was een streep door de rekening, maar desondanks hebben we er het maximale uitgehaald. Laurens De Plus? Hij was vandaag héél belangrijk. Hij heeft een ontzettend goed tempo gereden en heeft het Alaphilippe moeilijk gemaakt. Ik moest alleen in het wiel van Laurens zitten. Hij heeft een groot aandeel in mijn podiumplek.”

De Plus: “Boost toen Alaphilippe kraakte”

“Zijn unieke kans heeft hij gepakt”, zei De Plus over Kruijswijk na de laatste Alpenrit. “We hebben er hard voor geknokt als ploeg en alle kaarten op tafel gegooid. Het was genoeg om Julian Alaphilippe te laten kraken. Het was vandaag maar 60 kilometer, maar het was een moordend tempo. Het was koers van aan de voet, en toen Alaphilippe kraakte kregen we zo’n boost. Dit is een gedroomde Tour.”