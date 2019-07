Kruijswijk: “Heb gezegd dat Wout redelijk goed kan fietsen” Marc Ghyselinck

04 juli 2019

Heeft Wout van Aert zijn selectie voor de Tour de France wel of niet aan Steven Kruijswijk te danken? Van Aert zegt van niet en ook Kruijswijk ontkent dat zijn mening de doorslag heeft gegeven. Kruijswijk is de kopman en klassementsrenner in het team van Van Aert. Hij ontkent ook niet dat hij de voorbije weken onder de indruk is gekomen van Van Aert.

“We hebben elkaar voor de eerste keer ontmoet op de Sierra Nevada, waar we samen een hoogtestage van twee en een halve week hebben gedaan. Ik kende Wout niet zo goed. We koersten nooit samen, ik had geen contact met Wout. Dan blijkt dat hij meer is dan een klassieke renner en een veldrijder. Hij heeft veel inhoud bergop en op het vlakke. Dat heeft hij bewezen in de Dauphiné. Toen er sprake was dat we iemand moesten wisselen voor de Tourselectie heb ik gezegd dat we hem zeker niet moesten uitsluiten. Gelukkig nemen ze hem mee. Daar ben ik heel blij mee.”

Zien wat hij kan

Kruijswijk noemt Van Aert een “echte professional. Je ziet dat hij uit een wereld komt waar alles moet kloppen.”

Wat de Nederlander van Van Aert verwacht? “Hij heeft drie mooie weken voor zich waarin hij kan laten zien waartoe hij in staat is. Hij zal in de ploeg van heel veel waarde zijn voor Dylan Groenewegen, voor mij en zeker in de ploegentijdrit. En misschien gooit hij er nog een keer een sprint of een tijdrit uit zoals in de Dauphiné.”

