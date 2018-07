Kritische Lefevere stelt zich vragen bij beslissing van Tour-jury tijdens rit naar Alpe d'Huez: "Het chauvinisme druipt eraf" TLB

20 juli 2018

18u25

Bron: Sporza 0 Tour De France Patrick Lefevere, de teammanager van Quick.Step Floors, verloor gisteren zijn sprinter Fernando Gaviria in de twaalfde rit van de Tour. De Colombiaan gaf er net als onder anderen Dylan Groenewegen en André Greipel nog tijdens de rit de brui aan. Arnaud Démare overleefde de zware bergrit wél, maar helemaal koosjer was de overlevingstocht van de snelle Fransman volgens Lefevere toch niet.

"Wat gisteren heel vreemd was: wij zijn gaan vragen om de tijdslimiet met twee procent te verhogen", stelde Lefevere voor de microfoon van Sporza. "Maar ze zeiden 'neen, wij zijn de Tour. Wij doen dat niet'. Gaviria, Groenewegen en Greipel zaten in de problemen. Maar als Démare later ook in moeilijkheden komt tijdens de koers, verhogen ze die limiet wel. Het chauvinisme druipt eraf."

Lefevere toonde zich ook kritisch over het zware parcours dat de renners voorgeschoteld krijgen. "Die teneur is al een paar jaar aan de gang. De Giro heeft die in gang gezet met de beklimming van bergen als de Monte Zoncolan. Als je meer hoogtemeters doet dan in een mountainbike-wedstrijd, dan ben je niet meer bezig met wegwielrennen. Ze overdrijven al een paar jaar."

Lefevere kreeg overigens bijval van Rik Verbrugge. De ploegleider van Bahrain-Merida - die zijn kopman Vincenzo Nibali gisteren zag uitvallen - stelde bij Sporza dat ook hij de beslissing om de tijdlimiet zo laat op te drijven ongelukkig vond. "Iedereen wilde op tijd binnenkomen, maar de tijd was scherp. Dan gaven ze op het laatste moment echter nog extra tijd bij. Een reglement verander je niet tijdens de wedstrijd."