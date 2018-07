Kristoff wint na late uitval Lampaert, Thomas loodst zijn eerste Tourzege veilig de haven binnen DMM

29 juli 2018

19u11 11 Tour De France De 105de Ronde van Frankrijk is gereden. Alexander Kristoff zorgde op de Champs-Elyseés voor een Noors slotakkoord, terwijl Geraint Thomas op weg naar Parijs zijn eerste Tourzege mocht vieren. Yves Lampaert probeerde het met een late uitval, maar werd op 200 meter van de streep voorbijgesneld door de sprinters.

"Oh, Champs-Elysées." Joe Dassin wist het met zijn oorwurm al in 1969 en nu ook Geraint Thomas. De Welshman mocht vandaag in een veredeld criterium tussen Houilles en Parijs zijn eerste eindzege in de Tour fêteren. Dat gebeurde traditioneel met champagne en enkele leuke plaatjes, ook een blitse Sky-bolide mocht niet op de foto ontbreken.

Ondertussen zetten de 145 overgebleven renners hun weg naar de lichtstad aan een slakkengang verder. Zelfs bij het binnenrijden van Parijs ging het tempo nauwelijks de hoogte in. Daar was één grote reden voor: het eresaluut aan Sylvain Chavanel. De 39-jarige Fransman reed even voorop in zijn laatste rit van zijn allerlaatste Tour. Applaus op de banken voor de recordman met 18 deelnames.

Eens op de plaatselijke rondjes over de Champs-Elysées ging het plots wel snel. De ketting kwam op het buitenblad terecht en dat was het moment voor Guillaume Van Keirsbulck om nog eens in de aanval te trekken. Onze landgenoot kreeg met Dillier, Pollit, Phinney, Schär en Gaudin vijf stevige hardrijders mee. Een uurtje vlammen op de Elysées was hun deel.

Zoals zo vaak was het lied van de vluchters gezongen toen de bel weerklonk voor de laatste ronde over de Parijse boulevard. Bora-Hansgrohe (voor Sagan) en Groupama-FDJ (voor Démare) zetten hun treintjes op de rails, maar het was een Belg die zijn locomotief net onder de vod in gang trok.

Yves Lampaert schudde een beenharde kilometer uit zijn kampioenentrui en katapulteerde zich knap weg van de rest. De West-Vlaming leek heel even op weg naar de eerste Belgische ritzege van deze 105de Ronde van Frankrijk, maar in de S-bocht net voor het Louvre kantelde het momentum weer in het voordeel van de sprinters.

Kristoff, Degenkolb en Démare kwamen er in de laatste rechte lijn onweerstaanbaar uit en zo strandde de poging van Lampaert op 200 meter van de meet. Knap gespeeld van onze landgenoot, maar niet genoeg voor de zege. Die ging in laatste instantie naar Alexander Kristoff. De Noor bleef Degenkolb en een aandringende Démare net voor. Geraint Thomas kwam even later opgelucht binnen. De Tour is dood, lang leve de Tour.

Top tien 21ste rit:

1. Alexander Kristoff (Noo/UAD) 116 km in 2u46:36 (gem. 41,78 km/u)

2. John Degenkolb (Dui/TFS) op 0:00

3. Arnaud Démare (Fra/GFC) 0:00

4. Edvald Boasson Hagen (Noo/DDD) 0:00

5. Christophe Laporte (Fra/COF) 0:00

6. Maximiliano Richeze (Arg/QST) 0:00

7. Sonny Colbrelli (Ita/TBM) 0:00

8. Peter Sagan (Slk/BOH) 0:00

9. Andrea Pasqualon (Ita/WGG) 0:00

10. Jasper De Buyst (Bel/LTS) 0:00

Top tien eindstand

1. Geraint Thomas (GBr/SKY) 3349 km in 83u17:13 (gem. 40,21 km/u)

2. Tom Dumoulin (Ned/SUN) op 01:51

3. Chris Froome (GBr/SKY) 02:24

4. Primoz Roglic (Sln/TLJ) 03:22

5. Steven Kruijswijk (Ned/TLJ) 06:08

6. Romain Bardet (Fra/ALM) 06:57

7. Mikel Landa (Spa/MOV) 07:37

8. Daniel Martin (Ier/UAD) 09:05

9. Ilnur Zakarin (Rus/TKA) 12:37

10. Nairo Quintana (Col/MOV) 14:18

Kort portret Geraint Thomas

Naam: Thomas

Voornaam: Geraint

Bijnaam: "G"

Geboortedatum: 25 mei 1986 (32 jaar)

Geboorteplaats: Cardiff (Wales)

Nationaliteit: Brit

Lengte: 1m83

Profrenner sinds 2007

Teams: Barloworld (2007-2009), Sky (2010-2018)

Palmares Geraint Thomas

2004: Parijs-Roubaix junioren, wereldkampioen scratch junioren, zilver EK puntenkoers junioren

2006: Europees kampioen ploegenachtervolging beloften, zilver EK scratch beloften, zilver WK ploegenachtervolging

2007: wereldkampioen ploegenachtervolging

2008: olympisch kampioen ploegenachtervolging, wereldkampioen ploegenachtervolging

2011: Europees kampioen ploegenachtervolging

2012: olympisch kampioen ploegenachtervolging, wereldkampioen ploegenachtervolging, zilver WK ploegkoers

21 profzeges:

2007: 140e Tour (voorlaatste)

2009: 5e Coppa Bernocchi

2010: 1 zege: NK - 66e Tour

2011: 1 zege: Bayern-Rundfahrt - 2e Dwars door Vlaanderen, 6e Classica Sarda Sassari, 10e Ronde van Vlaanderen, 30e Tour

2012: 1 zege: proloog Ronde van Romandië

2013: 1 zege: rit Tour Down Under - 3e Tour Down Under, 10e Ronde van Qatar, 4e Omloop Het Nieuwsblad, 4e E3 Harelbeke, 2e Bayern Ründfahrt, 140e Tour

2014: 2 zeges: tijdrit en eindzege Bayern-Rundfahrt - 22e Tour

2015: 3 zeges: rit en eindzege Ronde van de Algarve, E3 Harelbeke - 5e Parijs-Nice, 3e Gent-Wevelgem, 14e Ronde van Vlaanderen, 2e Ronde van Zwitserland, 15e Tour

2016: 2 zeges: Ronde van de Algarve, Parijs-Nice - 12e Ronde van Vlaanderen, 9e olympische tijdrit, 11e olympische wegrit, 15e Tour

2017: 4 zeges: rit Tirreno-Adriatico, rit en eindzege Tour of the Alps - 5e Tirreno-Adriatico - opgave Tour

2018: 6 zeges: tijdrit Ronde van de Algarve, Critérium du Dauphiné, NK tijdrijden, twee ritten en eindzege Tour - 2e Ronde van de Algarve, 3e Tirreno-Adriatico

De laatste tien eindwinnaars van de Tour

2008 Carlos Sastre (Spa)

2009 Alberto Contador (Spa)

2010 Andy Schleck (Lux) (3)

2011 Cadel Evans (Aus)

2012 Bradley Wiggins (GBr)

2013 Chris Froome (GBr)

2014 Vincenzo Nibali (Ita)

2015 Chris Froome (GBr)

2016 Chris Froome (GBr)

2017 Chris Froome (GBr)

2018 Geraint Thomas (GBr)