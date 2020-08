Kristoff snelt naar geel in chaotische openingsrit vol valpartijen DMM/SVBM

29 augustus 2020

18u07 12 Tour de France Alexander Kristoff heeft de eerste rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. De Noor van UAE-Team Emirates was in een massasprint sneller dan wereldkampioen Mads Pedersen en de Nederlander Cees Bol. Kristoff mag uiteraard ook de eerste gele trui aantrekken na een chaotische openingsrit vol valpartijen. Wout van Aert, die tijdens de rit zonder erg viel, zat goed geplaatst in de finale, maar besliste uiteindelijk geen risico te nemen. “Ik had te veel schrik.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Voor de start was er even onduidelijkheid of Lotto Soudal wel mocht starten. De Franse overheid floot de versoepelde coronamaatregelen van de Tourorganisatie terug, waardoor ploegen die te kampen krijgen met twee positieve tests de Tour toch moeten verlaten. Uiteindelijk mochten Philippe Gilbert en co toch van start gaan.

De eerste rit in lijn van de Ronde van Frankrijk is altijd een nerveuze bedoening, maar kreeg dit jaar nog een extra dimensie door het spekgladde wegdek. Verschillende renners, waaronder Bennett, Quintana, Ewan, Van Aert en Porte gingen tegen de grond. Pavel Sivakov - de rechterhand van Egan Bernal - kuste het asfalt zelfs twee keer en reed kilometerslang achter het peloton. Hij zou uiteindelijk op meer dan 13 minuten finishen - streep door zijn klassementsambities.

A performance full of grit and determination from @PavelSivakov to finish today's stage following a pair of crashes #TDF2020 pic.twitter.com/KbUUX4lNbt INEOS Grenadiers(@ INEOSGrenadiers) link

Lopez tegen verkeersbord

Intussen reed voorin een kopgroep van drie. Michael Schär, Fabien Grellier en Cyril Gautier muisden er van bij de start vanonder, maar hun voorsprong deed nooit echt dromen.

Op het kletsnatte asfalt werd het een echte afvallingsrace. Kersvers Europees kampioen Giacomo Nizzolo loste zomaar de rol in het peloton, terwijl Wout van Aert moest terugkeren na een valpartij in de straten van Nice. Tony Martin maakte dan maar eigenhandig een einde aan de chaos door het blok erop te leggen.

Tot Astana dan toch maar besliste om de boel onder druk te zetten. Uitgerekend kopman Miguel Angel Lopez slipte in de afzink tegen een verkeersbord. Onder andere Primoz Roglic en Matteo Trentin lieten hun onvrede merken aan de renners van Alexandre Vinokourov.

🇨🇵#TDF2020 Así fue la caída de Miguel Ángel López 🇨🇴 (AST) en el peligroso descenso. El colombiano la sacó barata y pudo reincorporarse al pelotón. #TDFxESPN



pic.twitter.com/9504IT0uxC CiclismoInternacional(@ CiclismoInter) link

Van Aert sprint niet mee

Na de uitspatting van Astana keerde de rust weer terug in het peloton. De renners toonden zich solidair met elkaar en deden het zeer behoedzaam in de laatste afdaling van de dag. Eenmaal beneden trok Benoît Cosnefroy op avontuur. De Franse ploegmaat van Oliver Naesen reed nooit echt ver weg en werd enkele kilometers verder weer opgeslokt door het peloton.

In de nerveuze slotkilometers leek alles vlekkeloos te verlopen, tot vlak na de boog van de drie kilometer het halve peloton tegen de vlakte ging. Onder andere Thibaut Pinot kwam ten val. Voorin zaten Bennett en Sagan goed geplaatst, maar ze werden geklopt door de sterke Noor Kristoff. De Noor haalde het voor wereldkampioen Pedersen en Cees Bol. Sam Bennett werd vierde, Sagan maakte de top vijf rond. In navolging van Thor Hushovd mag Alexander Kristoff als tweede Noor in de Tourgeschiedenis de gele trui aantrekken.

Wout van Aert zat in de slotkilometers goed geplaatst, maar wilde geen risico nemen en sprintte niet mee. “Ik had te veel schrik, dus heb ik beslist me er niet tussen te gooien”, reageerde de winnaar van Milaan-Sanremo na de aankomst.

Lees ook:

Van Aert ging tegen de grond en had “te veel schrik” om te sprinten in Nice: “Het was gekkenwerk”

Renners neutraliseren de koers na talloze valpartijen: “Die laatste afdaling lag vol olie”

‘Vlaeminck in Frankrijk’: beleef de Ronde van Frankrijk vanop de eerste rij in ons Tourcenter



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.