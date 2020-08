Kristoff pakt eerste gele trui, maar kijkt nu al verder vooruit: “Ronde en Parijs-Roubaix blijven mijn grootste doelen” Joeri De Knop in Frankrijk

29 augustus 2020

20u11 0 Tour de France Dankbaar, toonde Alexander Kristoff zich op de Promenade des Anglais in Nice. Dat hij nog eens mocht winnen in de grootste en belangrijkste (ritten)koers ter wereld. “Ik kan dus nog altijd mee met de echte topsprinters.”

“Daar moet ik dan 33 voor zijn geworden”, jubelde Kristoff.”En thuis vier kinderen hebben rondlopen. (lacht) Je verliest in zo’n Tour doorgaans toch vaker dan je wint. Maar ik moet dus nog niet onderdoen voor de snelste renners ter wereld. Het maakt me trots om hem op deze manier te kunnen aanvatten. Die gele trui, de allereerste in mijn carrière, is pure bonus. Hier ga ik morgen, in de tweede etappe, ongelooflijk hard van genieten. Want aan het einde van de dag zal ik hem kwijt zijn.”

Kristoff bleef zelf uit de miserie, die een groot deel van het peloton trof. “Haast in elke bocht (sic) gingen er renners onderuit. De omstandigheden vielen op zich wel mee. Ik ben dit weer wel gewend. De temperatuur was alvast vergelijkbaar met Noorwegen. (lacht) Maar het extreem gladde wegdek maakte het gevaarlijk. Jumbo-Visma was de eerste ploeg die de boel kalmeerde. Prima initiatief, vond ik. Je wilt het niet zien gebeuren dat op de eerste dag van de Tour al een pak prominente renners zouden uitvallen.”

Dat hij de sprint won, ervaarde Kristoff als een kleine verrassing. “UAE Team Emirates is hier met Pogacar en Aru als klassementsrenners. En met vooral klimmers in dienst. Zelf kreeg ik geen pionnen mee, specifiek voor het voorbereiden van de sprint. Ik wil die jongens ook wat sparen voor de aankomende klassiekers. Ik wist dus dat ik er alleen zou voorstaan. In die zin verbaasde het me toch wel een beetje hoe makkelijk ik mijn goeie positie in de slotfase kon claimen en behouden. In de aanloop koos ik voor het wiel van Peter Sagan. Altijd een goeie keuze. Tot ik het Sunweb-treintje voorbij zag komen en switchte naar het spoor van Cees Bol. Vanuit zijn wiel sprintte ik met superbenen naar de zege. In de laatste 50 meter voelde ik me zeker. Een onbeschrijflijk gevoel. Ik vond mijn sprinttrainingen met mijn nieuwe fiets de voorbije weken al goed verlopen. Maar tussen trainen en koersen ligt natuurlijk een wereld van verschil. Deze lijn hoop ik nu te kunnen doortrekken in de volgende sprints.”

Of hij zich in staat acht om de strijd voor de groene trui aan te gaan met Peter Sagan? “Goh, eerlijk: ik ben nog nooit dicht in de buurt van dat groen gekomen. Ik was wel twee keer tweede, maar tussen mij en Sagan gaapte altijd een grote puntenkloof. Maar goed, misschien wordt dit wel een heel speciale Tour. Je weet nooit wat er kan gebeuren. Ik ga hoe dan ook meedoen in de tussenspurten. Al was het maar om mijn sprintersbenen ‘a bit alive’, een beetje levend, te houden. (grijnst) Want hoe minder je sprint, hoe makkelijker je je sprintsnelheid verliest. Ik zie dan wel hoeveel punten ik pak onderweg. En evalueer later wel.”

In Nice verrees Kristoff plots uit zijn as, nadat hij de voorbije weken totaal ontzichtbaar was geweest. Daar is hij zich van bewust. “Milaan-Sanremo was helemaal niet goed (83ste, red.). En ook in de Dauphiné zag ik elke dag af. Ik maakte er dan maar een trainingskamp van. (geamuseerd) Of noem het eerder ‘a suffer camp’. Zonder, had ik hier in de Tour nog hardere noten moeten kraken. Maar het loonde. Ik schroefde mijn niveau daar op. In het Noors (6de, red.) en het Europees kampioenschap voelde ik me al een stuk beter. Al viel ik in Plouay nog wel op mijn hoofd. Gelukkig had ik daar vandaag geen last meer van. De resultaten konden niet uitblijven. Dit geeft me vertrouwen voor wat volgt. Ik hoop vooral ook Parijs te halen. Want dat wordt superbelangrijk met het oog op mijn échte grote seizoensdoelen: de Vlaamse klassiekers. Ik koers hier met Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix in het achterhoofd. Conditioneel sta ik al veel verder dan ik had gehoopt. Maar mijn échte topvorm wil ik in oktober halen.”

