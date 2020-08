Exclusief voor abonnees Krijgen we een kopie van vorig jaar? “Als je Julian Alaphilippe in de ploeg hebt, is geen enkel plan onmogelijk”

Bart Audoore in Frankrijk

31 augustus 2020

07u30 1 Tour de France Iedereen zag het gisteren komen, maar niemand kon er iets aan doen. Ritzege nummer één is binnen voor de ‘Wolfpack’, dankzij een ijzersterke Julian Alaphilippe (28). Patrick Lefevere nam zijn hoed af: “Wat een coureur.” Ook de ploegmaats hadden lof te over voor de Fransman. “Ik heb geroepen alsof ik zelf gewonnen had.”

Hij had het aangekondigd: hij wilde absoluut een rit winnen voor zijn vader die hij in juni verloor. Daarom stak Alaphilippe dat vingertje omhoog naar de hemel, daar kwamen de tranen vandaan na de finish. In een interview met de Franse televisie schoot hij een tweede keer vol, opnieuw liepen de tranen over zijn wangen. “Ik draag deze overwinning op aan mijn papa. Dit had ik beloofd”, zei hij.

