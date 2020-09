Kragh Andersen rondt aanvalswerk Team Sunweb af na zinderende finale in Lyon DMM

12 september 2020

17u48 0 Tour de France Weer feest voor Team Sunweb. Sören Kragh Andersen heeft de 14de rit in de Tour met aankomst in Lyon gewonnen. De Deen haalde het na een late uitval. Peter Sagan deed dan weer een zaak in de strijd om groen. Bennett behoudt de trui, maar de Slovaak maakte toch wat punten goed. Primoz Roglic blijft leider in het algemene klassement.

Waar zijn de Belgen? De vraag kwam de voorbije dagen meermaals terug. In Clermont-Ferrand zaten er wel wat klaar om mee te springen. De rit naar Lyon kondigde zich aan als iets voor aanvallers, al geloofde ontsnappingskoning Thomas De Gendt vooraf niet dat een vroege vlucht vandaag tot het einde zou dragen. “De strijd om groen wordt een bepalende factor.”

Profetische woorden, want Peter Sagan is van plan om een spreekwoordelijke oorlog te voeren voor een achtste groene trui in Parijs. De Slovaak gaf z’n manschappen de opdracht om in de aanloop naar de tussensprint door te trekken. Bennett moest even laten begaan. Eerste putsch van de drievoudige wereldkampioen, het zou niet de laatste zijn.

Ondertussen wel een Belg in de aanval. Edward Theuns trok met Stefan Küng in het offensief. Het duo had eerst het gezelschap van Cees Bol, maar de Nederlander besloot zelf om af te haken. Ook Theuns moest er op een col van tweede categorie af. Küng na een stevig voorgerecht alleen tegen het peloton. Al was het ook daar niet windstil gebleven.

Want op de Col du Béal trok Sagan de teugels weer strakker. Bora-hansgrohe koerste om Bennett te lossen. De Ierse groene trui deed z’n best, maar moest met de top in zicht afhaken. Deceuninck-Quick.Step probeerde om het verdronken kalf nog te redden, maar toen CCC plots mee tempo maakte in het peloton was het voorbij.

Geen Ewan, geen Bennett, geen Coquard. Bij het inrijden van Lyon – Küng was er intussen allang aan voor de moeite - was het kijken naar mannen als Sagan, Trentin, Van Avermaet en Van Aert. Twee hellingen van vierde categorie in de laatste tien kilometer leenden zich tot aanvalswerk. Benoot - daar waren de Belgen - gooide de knuppel in het hoenderhok.

Onze landgenoot reed op de top van de voorlaatste helling 8 tellen voorsprong bijeen, maar een counter van Kamna betekende het einde voor de aspiraties van Benoot. Ook de Duitser zou niet wegblijven. De Gendt en Alaphilippe probeerden, maar brachten daarmee ook de rest terug. Daarna was het aan Hirschi. De Zwitser ging voor een nieuwe ritzege, maar hij werd op zijn beurt tot de orde geroepen door Sagan.

Een dood moment volgde. De ideale gelegenheid voor Kragh Andersen om toe te slaan. De derde aanval van Team Sunweb in de finale was de goeie. De Deen verzamelde snel tien seconden en scheurde door de straten van Lyon naar de meet. De sprint van het achtervolgende pelotonnetje ging naar Mezgec voor Consonni en Sagan. Die laatste komt op 219 punten te staan in de strijd om groen. Bennett heeft er 263.

Kragh Andersen: “Wist dat het bij anderen ook pijn deed”

Niet twijfelen, gewoon doen. Soren Kragh Andersen ging aan het slot zijn kans en werd geloond. “Ik ging er gewoon voor”, zei de Deen net na zijn aankomst. “Ik zag af, maar ik wist dat het bij de anderen ook pijn deed. Of ik geïnspireerd ben door Marc Hirschi? Natuurlijk, we geloven in onszelf en als zo’n jonge renner het zo goed doet, werkt dat inspirerend.”

Kragh Andersen won vorig jaar Parijs-Tours in het voorjaar was hij ook al eens de beste in Parijs-Nice. “We hadden niet verwacht dat we zo goed zouden presteren hier in de Tour. We zijn hier toch met het jongste team aanwezig, geloof ik. We mikken op de toekomst, maar we presteren nu al geweldig.”



