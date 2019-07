Komende week zeven keer boven 2.000m, en dat zullen ze voelen Bart Audoore

20 juli 2019

11u35 1 Tour de France Wie is vanmorgen opgestaan met knikkende knieën? Wie is bang van de grote, hoge bergen? De Tour trekt de komende week zeven keer boven de magische grens van 2.000 meter, te beginnen met vandaag de Tourmalet: "Een aanslag op lichaam en geest."

We hebben een kleine steekproef gehouden: er zijn niet veel renners die zin hebben in de derde Tourweek. Logisch, want wat komt, is extreem. Nooit eerder stuurde de Tourorganisatie het peloton zo vaak zo hoog in zo korte tijd de bergen in. Zeven keer boven 2.000 meter: "Je merkt dat iedereen daar mee bezig is", zegt Laurens De Plus. "Er wordt superconservatief gekoerst - het was vooral proberen om geen tijd te verliezen in plaats van tijd te proberen pakken. Omdat wat komt zo zwaar is."

Servaas Bingé, ploegarts bij Lotto-Soudal, legt uit wat de renners te wachten staat: "Hoe hoger, hoe minder zuurstof er in de lucht zit en dat vindt ons lichaam niet leuk. Elke inspanning komt harder aan.” Dat geldt voor de spieren, maar ook voor de hersenen. Bingé: "Om een kruiswoordraadsel in te vullen op 2.000 meter hoogte zal mijn hart drie of vier slagen per minuut sneller slaan dan op zeeniveau.”

U kan raden wat het gevolg is bij een zware fysieke inspanning. Oliver Naesen noemt klimmen op extreme hoogte "een aanslag op lichaam en geest". Hij herinnert zich hoe alle gesprekken in de gruppetto vorig jaar plots stilvielen op weg naar Saint-Lary-Soulan (2.215 meter hoog): "Iedereen keerde in zichzelf. Jasper Stuyven en ik reden samen op kop van de groep en plots keken we naar mekaar: er viel iets over ons en we begrepen dat we allebei hetzelfde voelden.”

"Een soort loomheid", omschrijft Dylan Teuns: "Ik had dat vorig jaar in Andorra in het slotweekend van de Vuelta, toen we twee keer heel hoog moesten klimmen. Plots leek het alsof ik drie kilo meer woog, of dat ik ergens een extra gewicht moest meeslepen.” Yves Lampaert, die in 2016 in de Ronde van Zwitserland voor het eerst boven 2.000 meter ging, beschrijft het als een hongerklop: "Maar het was geen echte hongerklop, want in de afdaling ging dat vreemde gevoel weer weg."

Jasper De Buyst: "Ik weet dat ik vorig jaar spontaan 290 watt ging duwen in plaats van 300. Eens op 2.000 meter is het plots niet meer 'ça va'.” Bingé herkent de signalen. "Op de Olympische Spelen in Mexico 1968 is voor het eerst een verband vastgesteld tussen hoogte en inspanning. De tijden op de marathon bleken er veel lager te zijn dan normaal."

Extra epo aanmaken

Omdat er minder zuurstof in de lucht zit, worden de spieren minder goed bediend en kunnen ze minder goed presteren. Sneller ademen en een snellere hartslag zijn het eerste verweer van ons lichaam. Op langere termijn zullen de nieren ook extra epo gaan aanmaken om het hematocriet te verhogen waardoor er meer zuurstof kan getransporteerd worden. "Dat is de reden waarom renners op hoogtestage gaan, of in een hoogtetent slapen. Ze leren hun lichaam om zich aan te passen en voor te bereiden aan/op de hoogte."

Sommige mensen hebben het geluk dat ze dat niet hoeven te doen: "In de Andes in Peru leven indianen met een natuurlijke hematocriet tussen 60 en 65 procent", vertelt Bingé. "Mensen leven daar al vele generaties op grote hoogte en zijn genetisch aangepast.”

En ja, ook in de Tour zijn bepaalde atleten in het voordeel. Natnael Berhane, een Eritreeër van Cofidis, bijvoorbeeld. De man vertelde dat hij gisteren enorm afgezien had in de tijdrit, en zijn ploegmaats plagen hem daar soms mee, maar straks is het zijn beurt om te lachen: "Eindelijk de bergen", zei hij met fonkelogen. "Ik weet dat veel renners schrik hebben voor wat komt. In de Ronde van Californië zag ik renners een rare kleur krijgen in de rit over de Carson Pass (2.616 meter), maar zelf voelde ik niks. Ik ben geboren in Asmara op 2.400 meter hoogte."

Colombianen in het voordeel

2.000 meter wordt algemeen beschouwd als de magische grens, maar wanneer een mens precies last krijgt van de hoogte, is individueel bepaald, zegt Bingé. Voor de ene is dat op 1.800 meter, voor de ander pas op 2.200 meter. Maar de Colombianen zijn zeker in het voordeel. Lampaert: "Volgens mij gaan die mee tot 5.000 meter."

Sergio Henao, klimmer bij UAE Emirates, relativeert het voordeel: "De meeste Europeanen zijn tegenwoordig ook uitstekend voorbereid", zegt hij. "In de Giro zie je soms jongens er plots doorzakken hoog in de bergen, maar niet in de Tour. Ik denk dat je het hoogteverschijnsel enkel gaat zien op de Iseran (2.770 meter) en de Galibier (2.642 meter). Bernal en Quintana hebben daar voordeel, zij zijn op 3.000 meter opgegroeid. Zelf leef ik op 2.000 meter."

De wetenschappelijke studies die Bingé aanhaalt, tonen aan dat Henao gevoelsmatig dicht bij de waarheid zit. De prestatiecurve begint in de buurt van 2.600 meter inderdaad fors af te nemen tot 85 procent van wat een renner kan op zeeniveau. "En je moet weten dat een topatleet een verschil van één procent al voelt", zegt Bingé.

Omdat nuance altijd op zijn plaats is, nog de inzichten van Tiesj Benoot. Hij ziet ook een positieve kant aan klimmen op extreme hoogte: "Het is er frisser en het tempo ligt lager. Op de laatste dag in de Ronde van Zwitserland kregen we drie cols tot 2.400 meter en ik voelde me goed. Ik ben dan ook niet bang. Ik vind de lengte en de steiltegraad van een col een grotere uitdaging."