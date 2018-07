KOERS KORT. Van der Poel toont nog maar eens de kannibaal in zich en pakt ook nationale titel op de weg: "Kippenvel" Redactie

01 juli 2018

15u45

Bron: Eigen berichtgeving/AD 159

Van der Poel pakt wegtitel in Nederland

Mathieu van der Poel heeft in Hoogerheide de Nederlandse titel op de weg veroverd. Na een aantrekkelijke koers met tal van aanvallen liep de titelstrijd toch nog uit op een massasprint. Van der Poel, veldrijder/mountainbiker en wegrenner in dienst van Corendon-Circus, versloeg Danny van Poppel en titelverdediger Ramon Sinkeldam.

Van der Poel leek kort na het behalen van de nationale titel op de weg even te twijfelen over zijn keuzes voor de komende jaren. De veldrijder, op het WK na de grote man van afgelopen winter, wil als mountainbiker naar de Olympische Spelen van Tokio. Maar in Hoogerheide kreeg hij opnieuw de bevestiging dat in hem ook een groot wegrenner huist. "Op de weg gaat het steeds beter, zeker als je het met het mountainbiken vergelijkt", zei hij bij de NOS. "Dat geeft best een dubbel gevoel."

Van der Poel (23) heeft als veldrijder alles gewonnen wat er te winnen valt en heeft zijn ambities uitgesproken richting Tokio, waar hij natuurlijk ook op de weg een rol zou kunnen spelen. De zoon van Adrie van der Poel, ook zo'n allrounder, hield het er voorlopig maar bij. Plannen waren even voor later. "Ik heb heel diep moeten gaan."

Van der Poel was zeer actief en belandde op zo'n 35 kilometer voor de streep in een kopgroep met onder anderen Danny van Poppel, die hij vooraf als een van de kanshebbers had betiteld. "Het was een goede ontsnapping, de grote ploegen hadden een man mee. Ik was blij dat Danny het alleen probeerde in de slotfase. Ik had eerder al even alleen gereden en wist hoe lastig hij het zou krijgen."

Van Poppel redde het inderdaad niet, de groep smolt samen en Van der Poel rook zijn kans. "Een sprint licht bergop, dat ligt me. Ik wist dat ik kon winnen. Dit geeft echt kippenvel."

Anthony Roux verovert Franse driekleur

De 31-jarige Anthony Roux heeft het Franse wielerkampioenschap op de weg gewonnen. In een sprint in Mantes-la-Jolie ging hij Anthony Turgis en Julian Alaphilippe vooraf. De wedstrijd, gereden in een loden hitte, werd nagenoeg de volle 253 kilometer gecontroleerd door het team van Roux, Groupama-FDJ.

Roux, prof sinds 2008, was in zijn carrière al tweemaal dicht bij de tricolore trui, met een derde plaats in 2009 in Saint-Brieuc en een tweede in 2011 in Boulogne-sur-Mer. Een grote zege heeft Roux tot dusver nog nooit gehaald. Zijn palmares vermeldt één ritzege in de Vuelta in 2009.

Pascal Ackermann nieuwe Duitse kampioen op de weg

De 24-jarige Pascal Ackermann uit Kandel (Rijnland-Palts) is de nieuwe Duitse wielerkampioen op de weg. Vandaag won hij na 228 kilometer in Einhausen (Hessen) een massaspurt voor John Degenkolb. Ackerman krijgt de tijd om van zijn Duitse driekleur te genieten: hij is niet opgenomen in het achttal van Bora-hansgrohe dat volgende zaterdag aan de start van de Tour verschijnt.

De zware training van Gilbert in de Alpen

Philippe Gilbert wil er staan in de Tour. De 35-jarige Waal van Quick.Step Floors laste gisteren een bijzonder pittige training in. ‘Phil’ bedwong drie cols -waaronder de Col de la Lombarde (zie foto)- en overwon liefst 4.062 hoogtemeters. Niet min.

3 cols, 6h15, 158km and 4062 altimeters later... 🤟🏻#TourDePhil Een foto die is geplaatst door null (@philippegilbertofficial) op 30 jun 2018 om 19:12 CEST

Prudhomme: "Vreselijk dat zaak-Froome nog niet opgelost is"

Chris Froome wil vanaf 7 juli een gooi doen naar vijfde eindwinst in de Tour. En dat ondanks zijn positieve test tijdens de Vuelta. Volgens Tourbaas Christian Prudhomme is het een probleem dat er nog steeds geen duidelijkheid is in de zaak.

"Het moet of zwart zijn, of wit", vertelde Prudhomme aan Europe 1. "Het is vreselijk dat de sportautoriteiten dit probleem nog steeds niet hebben opgelost voor de start van de grootste wielerwedstrijd ter wereld."

Ondanks dat er nog altijd geen uitspraak is in de zaak, hoopt Prudhomme snel op duidelijkheid. "Op 13 december (dag van het nieuws over Froome, red.) hoorde ik het op de radio. Ik zei tegen mezelf: 'Nee, echt, we moeten hier niet mee blijven zitten tot de Tour.'"

Dat gebeurde wel en dus is er nog geen uitsluitsel in de zaak-Froome. "In principe kan hij op 7 juli gewoon starten", aldus nog de Tourbaas. Enkele uren later bleek die uitspraak achterhaald. ASO, de organisator van de Ronde, wil volgens de Franse kwaliteitskrant Le Monde Froome uit de Tour weren. Meer daarover leest u HIER.