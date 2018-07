KOERS KORT. Van der Poel pakt wegtitel in Nederland - Tourbaas Prudhomme: "Vreselijk dat zaak-Froome nog niet opgelost is" Redactie

01 juli 2018

15u45

Bron: Eigen berichtgeving/AD 5

Van der Poel pakt wegtitel in Nederland

Mathieu van der Poel heeft in Hoogerheide de Nederlandse titel op de weg veroverd. Na een aantrekkelijke koers met tal van aanvallen liep de titelstrijd toch nog uit op een massasprint. Van der Poel, veldrijder/mountainbiker en wegrenner in dienst van Corendon-Circus, versloeg Danny van Poppel en titelverdediger Ramon Sinkeldam.

De zware training van Gilbert in de Alpen

Philippe Gilbert wil er staan in de Tour. De 35-jarige Waal van Quick.Step Floors laste gisteren een bijzonder pittige training in. ‘Phil’ bedwong drie cols -waaronder de Col de la Lombarde (zie foto)- en overwon liefst 4.062 hoogtemeters. Niet min.

3 cols, 6h15, 158km and 4062 altimeters later... 🤟🏻#TourDePhil Een foto die is geplaatst door null (@philippegilbertofficial) op 30 jun 2018 om 19:12 CEST

Prudhomme: "Vreselijk dat zaak-Froome nog niet opgelost is"

Chris Froome wil vanaf 7 juli een gooi doen naar vijfde eindwinst in de Tour. En dat ondanks zijn positieve test tijdens de Vuelta. Volgens Tourbaas Christian Prudhomme is het een probleem dat er nog steeds geen duidelijkheid is in de zaak.

"Het moet of zwart zijn, of wit", vertelde Prudhomme aan Europe 1. "Het is vreselijk dat de sportautoriteiten dit probleem nog steeds niet hebben opgelost voor de start van de grootste wielerwedstrijd ter wereld."

Ondanks dat er nog altijd geen uitspraak is in de zaak, hoopt Prudhomme snel op duidelijkheid. "Op 13 december (dag van het nieuws over Froome, red.) hoorde ik het op de radio. Ik zei tegen mezelf: 'Nee, echt, we moeten hier niet mee blijven zitten tot de Tour.'"

Dat gebeurde wel en dus is er nog geen uitsluitsel in de zaak-Froome. "In principe kan hij op 7 juli gewoon starten", aldus nog de Tourbaas. Enkele uren later bleek die uitspraak achterhaald. ASO, de organisator van de Ronde, wil volgens de Franse kwaliteitskrant Le Monde Froome uit de Tour weren. Meer daarover leest u HIER.