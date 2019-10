Klimtijdrit naar La Planche des Belles Filles en aankomsten bergop zijn blikvangers in zware Tour 2020

15 oktober 2019

12u01 22 Tour de France Het parcours voor de Tour van volgend jaar is bekend. De voorstelling in Parijs gebeurde in het bijzijn van viervoudig winnaar Chris Froome en titelverdediger Egan Bernal. De klimtijdrit op de voorlaatste dag naar La Planche des Belles Filles is de blikvanger. Verder wordt het vooral weer een Tour voor klimmers met vier aankomsten bergop. Twee daarvan liggen in de eerste week. “De Tour ging nog nooit zo vroeg, zo hoog”, aldus koersdirecteur Christian Prudhomme.

Veel geheimen over de 107de Tour de France werden op het middaguur niet meer ontsluierd. Traditioneel stortte de gespecialiseerde wielerwebsite velowire.com zich in de aanloop naar de presentatie vol overgave op alle nationale en lokale pers, op zoek naar interessante puzzelstukken.

De Tour start en finisht in 2020 een week vroeger dan normaal (27 juni-19 juli). Zo blijft hij keurig uit het vaarwater van de Olympische Spelen in Tokio, waar de wegrit traditioneel al meteen het weekend na aankomst van de slotetappe in Parijs staat geprogrammeerd. Nadeel is dan weer dat de grootste en belangrijkste rittenkoers van het jaar voor 70% zal overlappen met het EK voetbal.

De Grand Départ vindt voor het eerst sinds 1981 nog een keer plaats in Nice. En voor de zevende keer in ‘Le Grand Sud’. Dat gebeurt op zaterdag met een ‘étappe moyen pays’ (middengebergte) van 170 kilometer, dwars door het onherbergzame achterland van Nice met 25 vlakke laatste kilometers. En een ‘étappe haut pays’ op zondag (180 kilometer) met 4.000 hoogtemeters over La Colmiane (1.500m), Turini (1.607m) en Eze (507m), met aankomst op de Promenade des Anglais. “De Tour ging nog nooit zo vroeg, zo hoog”, aldus koersdirecteur Christian Prudhomme.

Op dinsdag 30 juni en donderdag 2 juli volgen al de eerste aankomsten bergop: Orcières-Merlette, waar Ocaña en Van Impe in ’71 en ’72 geschiedenis schreven, en Mont Aigoual. Vervolgens gaat het via onder meer Lavaur (waar bondscoach Rik Verbrugghe in 2001 de rit won) richting Pyreneeën en volgt er na de eerste rustdag in en rond Châtelaillon aan de Franse westkust een leuke ‘eilandenetappe’ van Île d’Oléron naar Île de Ré.

Via Poitiers en Sarran, geboortegrond van de recent overleden ex-president Jacques Chirac, en een extra bergrit in de Cantal met aankomst op de Pas de Peyrol, worden de Alpen bereikt. In die zin wordt het vooral een Ronde van Zuid-Frankrijk voor klimmers. Op Parijs na worden geen noordelijke departementen aan gedaan. Verder vinden we alle Franse bergmassieven in het parcours terug: met 29 hellingen zijn er passages in de Alpen, Pyreneeën, het Centraal Massief, Vogezen en Jura. Het wordt dus opnieuw een Tour voor klimmers. Er zijn met Orcières-Merlette, Puy Mary, Le Grand Colombier en de Col de la Loze in Méribel (een onuitgegeven col die het dak van de Tour wordt op 2.305 m hoogte) zijn er in totaal vier aankomsten bergop.

Daarnaast ook weer bitterweinig tijdritkilometers (36 km). Al is de enige tijdrit er wel één die kan tellen op de laatste zaterdag in het zicht van de Champs Elysées: een klimtijdrit op de flanken van La Planche des Belles Filles. In tegenstelling tot vorig jaar zal de streep niet na het geitenpad worden getrokken. “Het wordt een tijdrit in drie delen. Het eerste gedeelte is vlak, het tweede deel vals plat waarna de beslissing zal vallen op de klim naar La Planche des Belles Filles.”

Een eerste blik op het parcours leert ook dat er weinig biljartvlakke ritten in het parcours zitten. Ideaal voor mannen als Matthews en Sagan, een opgave voor de sprinters van het meer zuivere soort. Tot slot ook nog meegeven dat het de kortste ‘langste rit’ uit de Tour wordt dit jaar. De langste beproeving voor de renners is de twaalfde rit naar Sarran (218 km).

Looking for the TT km’s in #TDF2020 😆 @LeTour pic.twitter.com/t22Fm9ng9E Chris Froome(@ chrisfroome) link

🤩 Here it is, the route of the #TDF2020 🤩



🤩 Voici le parcours du #TDF2020 🤩 pic.twitter.com/Npe3u3FYJl Tour de France™(@ LeTour) link

Rittenschema

25 juni: ploegenpresentatie op de Place Masséna in hartje Nice

zaterdag 27 juni: 1ste etappe: Nice-Nice (156 km)

Etape 1 / Stage 1

🚩Nice Moyen Pays - Nice 🏁 156 km #TDF2020

💪 Une mise en jambes sous forme de boucles promise aux sprinteurs! / A looped first stage, perfect for the sprinters! pic.twitter.com/9b1Ubaq6Tf Tour de France™(@ LeTour) link

zondag 28 juni: 2de etappe: Nice-Nice (190 km)

Etape 2 / Stage 2

🚩Nice Haut Pays - Nice 🏁 187 km #TDF2020



⛰ Deux cols à plus de 1500 mètres dès le deuxième jour de course, une première ! / 2 climbs higher than 1500 metres at this point in the Tour, a first! ⛰ pic.twitter.com/9THRUpycnW Tour de France™(@ LeTour) link

maandag 29 juni: 3de etappe: Nice - Sisteron (183 km)

Etape 5 / Stage 5

🚩Gap - Privas 🏁 183 km #TDF2020

💨 Les sprinteurs devraient être à nouveau à la fête. / The sprinters should be back in business. pic.twitter.com/24Ac0i01eu Tour de France™(@ LeTour) link

dinsdag 30 juni: 4de etappe: Sisteron - Orcières-Merlette (157 km) - aankomst bergop

Etape 4 / Stage 4

🚩Sisteron - @orcieres 🏁 157 km #TDF2020



⛰ Une première arrivée en altitude pour tester les jambes des grimpeurs / A thigh-burning uphill finish that'll be sure to test the GC contenders. ⛰ pic.twitter.com/WCSHtYnOVD Tour de France™(@ LeTour) link

woensdag 1 juli: 5de etappe: Gap - Privas (183 km)

Etape 5 / Stage 5

🚩Gap - Privas 🏁 183 km #TDF2020

💨 Les sprinteurs devraient être à nouveau à la fête. / The sprinters should be back in business. pic.twitter.com/24Ac0i01eu Tour de France™(@ LeTour) link

donderdag 2 juli: 6de etappe: Le Teil - Mont Aigoual (191 km)

Etape 6 / Stage 6

🚩 Le Teil - Mont Aigoual 🏁 191 km #TDF2020



L'enjeu sera d'éviter les pièges sur cette étape ! / This is not a stage to be taken lightly! pic.twitter.com/htXA7lpV2i Tour de France™(@ LeTour) link

vrijdag 3 juli: 7de etappe: Millau - Lavaur (168 km)

Etape 7 / Stage 7

🚩Millau - Lavaur 🏁 168 km #TDF2020

Les sprinteurs seront lâchés / The sprinters will be looking to put their foot on the gas here pic.twitter.com/iU8DDSbRlg Tour de France™(@ LeTour) link

zaterdag 4 juli: 8ste etappe: Cazères - Loudenvielle (140 km)

Etape 8 / Stage 8

🚩Cazères-sur-Garonne - Loudenvielle 🏁 140 km #TDF2020



Un enchaînement classique des Pyrénées ! / A Pyrénées classic! pic.twitter.com/W9LkdBUCVt Tour de France™(@ LeTour) link

zondag 5 juli: 9de etappe: Pau - Laruns (154 km)

Etape 9 / Stage 9

🚩Pau - Laruns 🏁 154 km #TDF2020

Retour à Laruns après le #TDF2018 et la victoire de 🇸🇮 @rogla ! / We're back in Laruns after #TDF2018 and 🇸🇮 @rogla's victory! pic.twitter.com/XW1UV1BBsc Tour de France™(@ LeTour) link

maandag 6 juli: rustdag

dinsdag 7 juli: 10de etappe: Île d’Oléron - Île de Ré (170 km)

Etape 10 / Stage 10

🚩Île d'Oléron - Île de Ré 🏁 170 km #TDF2020

🌬 Une échappée maritime propice aux bordures ! A seaside stage… It'll be windy! pic.twitter.com/EGuriQlWOD Tour de France™(@ LeTour) link

woensdag 8 juli: 11de etappe: Châtelaillon-Plage - Poitiers (167 km)

Etape 11 / Stage 11

🚩 Châtelaillon-Plage - Poitiers 🏁 167 km #TDF2020



Une ligne droite finale de 1,5 Km, alléchant pour les prétendants au maillot vert ! / An enticing 1.5 km final straight for those hoping to wear green! pic.twitter.com/HYSn4F9KUI Tour de France™(@ LeTour) link

donderdag 9 juli: 12de etappe: Chauvigny - Sarran (218 km)

Etape 12 / Stage 12

🚩 Chauvigny - Sarran 🏁 218 km #TDF2020

La plus longue étape du #TDF2020 devrait sourire aux attaquants. / It's the longest stage of the #TDF2020, well-suited to the most offensive riders



📸 : Le Suc au May (Credit A.S.O.) pic.twitter.com/NVVQU4kVcu Tour de France™(@ LeTour) link

vrijdag 10 juli: 13de etappe: Chatel-Guyon - Puy Marie/Pas de Peyrol (191 km)*

Etape 13 / Stage 13

🚩Châtel-Guyon - Puy Mary 🏁 191 km #TDF2020



Les favoris ne pourront pas se cacher. / One for the favorites, they'll have nowhere to hide. pic.twitter.com/3T4avSlSVX Tour de France™(@ LeTour) link

zaterdag 11 juli: 14de etappe: Clermont-Ferrand - Lyon (197 km)

Etape 14 / Stage 14

🚩Clermont-Ferrand - Lyon 🏁 197 km #TDF2020

Un menu dense avec les Monts du Forez puis 3 côtes dans le final lyonnais! / It's getting pretty tasty with the Monts du Forez and 3 climbs inside the last 15 km in Lyon. pic.twitter.com/GqmmyAxMV5 Tour de France™(@ LeTour) link

zondag 12 juli: 15de etappe: Lyon - Grand Colombier (175 km) - aankomst bergop

Etape 15 / Stage 15

🚩Lyon - Grand Colombier 🏁 175 km #TDF2020



🤩 Grosse bagarre entre les favoris à la veille de la deuxième journée de repos! / The favourites will battle it out before the second rest day. pic.twitter.com/u5Cl8d2UgB Tour de France™(@ LeTour) link

maandag 13 juli: tweede rustdag

dinsdag 14 juli: 16de etappe: La Tour-du-Pin - Villard-de-Lans (164 km)

Etape 16 / Stage 16

🚩La Tour-Du-Pin - Villard-de-Lans 🏁 164 km #TDF2020



⛰ La Chartreuse et le Vercors comme terrain de jeux des attaquants ! / The Chartreuse and Vercors ranges, an attacking rider's playground! pic.twitter.com/JhZSFN7bLO Tour de France™(@ LeTour) link

woensdag 15 juli: 17de etappe: Grenoble - Méribel/Col de la Loze (168 km) - aankomst bergop

Etape 17 / Stage 17

🚩 Grenoble - Méribel (Col de la Loze) 🏁 168 km #TDF2020

⛰ Col de la Madeleine : 17,1 km, 8,4%

⛰ Col de la Loze : 21,5 km, 7,8%



Deux géants à gravir pour une étape décisive ! / Two giants have to be tamed on what will be a decisive stage! pic.twitter.com/qFnRbmn5jP Tour de France™(@ LeTour) link

donderdag 16 juli: 18de etappe: Méribel- La Roche-sur-Foron (168 km)

Etape 18 / Stage 18

🚩Méribel - La Roche-sur-Foron 🏁 168 km #TDF2020



📈 Plus de 4000 mètres d'ascension et le Plateau des Glières pour finir ! / Over 4000m of climbing ends with a finish at the Plateau des Glières! pic.twitter.com/iE5k3shTv5 Tour de France™(@ LeTour) link

vrijdag 17 juli: 19de etappe: Bourg-en-Bresse - Champagnole (160 km)

Etape 19 / Stage 19

🚩Bourg-en-bresse - Champagnole 🏁 160 km #TDF2020

💪 Les sprinteurs qui auront résisté aux Alpes pourront viser la victoire. / The sprinters that made it through the Alps now have their chance to shine. pic.twitter.com/GvXZXZJPgn Tour de France™(@ LeTour) link

zaterdag 18 juli: 20ste etappe: klimtijdrit Lure - La Planche des Belles Filles (tijdrit van 36 km)

Etape 20 / Stage 20

🚩Lure - La Planche des Belles Filles 🏁 36 km ⏱ (ITT) #TDF2020



🤩 La Planche des Belles Filles, théâtre de l'ultime bataille pour le classement général / 🤩 La Planche des Belles Filles, the scene of the final battle for the GC and the Yellow Jersey. pic.twitter.com/IHVVyRjDF5 Tour de France™(@ LeTour) link

zondag 19 juli: 21ste etappe: Mantes-La-Jolie - Parijs (122 km)

Etape 21 / Stage 21

🚩Mantes-la-Jolie - Paris Champs Elysées 🏁 122 km #TDF2020

Un dernier sprint massif avant la célébration / A massive final sprint before the party starts! pic.twitter.com/5lSWYGhRgW Tour de France™(@ LeTour) link

Herbeleef hieronder nog eens de voorstelling van het parcours

