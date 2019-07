Kevin De Weert en Tom Boonen blikken vooruit op ploegentijdrit in Brussel Redactie

07 juli 2019

13u04

Bron: VTM 0

Merijn Casteleyn blikte samen met Kevin De Weert en Tom Boonen vooruit op de ploegentijdrit in Brussel. “Dit is een onderdeel waar je heel lang mee bezig bent. En de start is heel belangrijk, omdat dan meteen de trend gezet wordt”, klonk het onder meer bij Boonen. “Klopt. Bij ons is Maxime Monfort de startrenner”, gaf De Weert, performance manager van Lotto-Soudal, alvast mee. Bekijk hierboven de volledige voorbeschouwing.