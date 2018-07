Keisse ziet maatje Gaviria winnen in de zetel: "Mijn longen doen zeer, mijn hart bloedt" Marc Ghyselinck

11 juli 2018

07u06 0 Tour De France Gisteren was zo'n dag waarop Iljo Keisse nog een keer had kunnen tonen waarom Patrick Lefevere hem zo'n waardevolle renner vindt. Keisse had in de laatste kilometer zijn ploegmaats Richeze en Gaviria op sleeptouw kunnen nemen. Maar Keisse is thuis. Zijn longen doen zeer en zijn hart bloedt. Gelukkig, Gaviria won toch.

Alle koersen heeft Iljo Keisse dit jaar met Fernando Gaviria gereden. De rondes van San Juan en Colombia. En dan de Tirreno-Adriatico. Keisse reed met Gaviria de Tour of California, waarna ze samen op hoogtestage gingen naar Lake Tahoe in de staat Nevada. Om dan de Ronde van Zwitserland te rijden.

De klassiekers en de Tour zou Keisse met Gaviria rijden. Maar Gaviria viel in de Tirreno en brak zijn hand. Zodat er een streep werd getrokken door Milaan-Sanremo en alles wat daarna kwam. Toen kreeg Keisse zelf problemen in de tweede helft van de Ronde van Zwitserland. Een longvliesontsteking, zou blijken. Tijd om te genezen was er niet meer. Waardoor hij de Tourselectie miste. Nu is Keisse thuis en kijkt hij naar de Tour op televisie. "Fernando is de rapste", zegt Keisse, als hij Gaviria in Sarzeau zijn tweede rit ziet winnen.

