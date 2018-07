Kanonrit met F1-start, slechts 65 km (waarvan 38 bergop) en aankomst op col buiten categorie: wat u moet weten over "de belangrijkste dag in deze Tour" Bart Audoore Nico Dick en Joeri De Knop in Frankrijk

25 juli 2018

08u05 0 Tour De France Amper 65 kilometer, waarvan liefst 38 kilometer bergop. De zeventiende rit belooft spektakel. De 'F1-start', waarbij de top 20 van het klassement om 15u15 op de voorposten start, is daarbovenop ook een nieuwigheid in de Tour. Vanuit Bagnères-de-Luchon gaat het meteen bergop. Passeren de revue: de Montée de Peyragudes, de Col du Val Louron-Azet en de steile slotklim Col du Portet. Geen centimeter vlak.

DE VOORBEREIDING

"Twee keer eten, goed opwarmen"

"Deze korte etappe vereist een andere aanpak dan een gewone bergrit", horen we. "Het is nieuw voor iedereen. Elk zal het op zijn eigen manier aanpakken en benaderen", vertelt Servais Knaven, ploegleider bij Sky. "Je moet hoe dan ook twee keer eten voor de rit, terwijl dat normaal gezien maar één keer is. Onze voedingsdeskundige zal die maaltijden wel samenstellen. Sowieso wil je niet té veel eten. Alles moet verteren." LottoNL-Jumbo gaat voor vezelarme voeding. "Géén groenten, fruit en granen", weet ploegleider Frans Maassen. Vezels hebben immers het nadeel dat ze veel vocht vasthouden, waardoor de renners tot een kilo zwaarder kunnen zijn en dat is geen voordeel in de bergen.

"Bij AG2R veranderen we zo weinig mogelijk aan ons eetpatroon", vertelt Oliver Naesen. "Kwestie van geen risico's te nemen." Sunweb, het team van Dumoulin, houdt ook rekening met de hoge temperaturen bij de start en heeft koelvesten klaar. "Daarnaast zetten we onderweg een aantal mensen in met extra drinkbussen", geeft ploegleider Arthur van Dongen mee. "Wat de voeding betreft, doen we een beroep op onze ervaringen uit de Hammer Series. Ook daarin zitten korte klimetappes."

Een ander belangrijk item is de specifieke opwarming. Bij Team Sky en LottoNL gaan ze - wegens het late start-uur - 's morgens alvast wat losrijden. Dichter bij de start wordt explosief opgewarmd op de rollen. "Het is een beetje zoals bij een tijdrit", vertelt Naesen. "Het gaat direct bergop, dus moet je meteen in orde zijn. Bij een gewone rit heb je de neutralisatiezone die lang genoeg is om de benen warm te draaien. Nu is dat niet het geval, dus zullen we de rollen aanspreken. Weliswaar zonder ons echt af te peigeren (lacht)." Volgens Maassen gaat het er bij LottoNL toch intensiever aan toe. "En tot slot moet je ook mentaal klaar zijn", aldus Maassen nog. "Dit is een rit met héél veel druk, noem het maar de belangrijkste dag van de Tour."

DE VERWACHTINGEN

"Vuurwerk verzekerd"

Dat het stevig gaat knallen, daar is iedereen het over eens. "Vuurwerk", voorspellen Naesen en Maassen. "Er zal van alles gebeuren, de verschillen kunnen hoog oplopen", weet 'Oli'. Van Dongen vreest "dat het wel eens flink zou kunnen spoken." Daarom ben je om kwart na drie maar beter goed uitgeslapen. "De beuk erin, van bij de start", is de algemene verwachting én intentie. Luke Roberts, collega van Van Dongen bij Sunweb: "Jongens uit de tweede helft van de top tien of daar net buiten zullen een risicootje wel zien zitten en er meteen invliegen." Of zoals Naesen ze omschrijft: "Renners die net te ver staan om onmiddellijk te reageren maar niet ver genoeg om te laten betijen." Doel: het Sky-blok zo snel mogelijk ontwrichten en Thomas en Froome isoleren. Knaven haalt er de schouders bij op. "Begrijpelijk. Maar ook wíj beschikken over voldoende pionnen om het tempo in die eerste hellende kilometers strak te houden. Kwiatkowski, Bernal... We zijn nergens bang voor."

Ook bij Sunweb zijn ze er redelijk gerust in. "Tom Dumoulin ziet het als één lange tijdrit", zegt Van Dongen. "Gewoon zijn instinct volgen dus. En tijd nemen waar het kan." Zo moeten ook Roglic en Kruijswijk het benaderen, vindt Maassen. "Ik zeg niet dat we de boel zélf in gang moeten steken. Maar we moeten het de top drie, hoe sterk ook, zo lastig mogelijk maken." Dat gevoel speelt ook bij Bardet en Naesen. Zij zijn wél bereid om initiatief te nemen. "Ergens vanaf de tweede klim." En bij Sky? Kijken ze lekker de kat uit de boom. Niks hoeft, met deze riante uitgangspositie. "Wat doet Dumoulin? Hoe is Roglic? Roeren Bardet, Quintana en Landa zich? Afwachten. Erop inspelen. En keuzes maken", licht Knaven al een tipje van de tactische sluier op. "Hoewel. Geraint kan een slechte dag hebben. Of Chris. Of allebei. Het valt niet te voorspellen. Maar wees gerust: we zijn op elk scenario voorbereid."

DE GEVAREN

"Chaos bij de start"

"Ik denk dat veel renners met angst aan die rit beginnen", zegt Naesen. "Het is nieuw voor iedereen. De tijdslimiet is opgetrokken, maar er gaan er veel niet gerust zijn. Wat als je die knalstart niet verteert? Veel renners zijn diesels."

Bij LottoNL-Jumbo zijn ze vooral bang van de chaos bij de start. "Wat als je kopman komt vast te zitten in de hectiek?", vraagt Maassen zich af. "Dan heb je een probleem. Toch zijn onze jongens niet nerveus. Wij zien de rit als een kans: de grootste kans om voor veranderingen te zorgen in het klassement. Wij hopen op een slechte dag van de renners boven ons."

Tom Dumoulin is een van die renners die zal bestookt worden. "Veel ploegen zullen proberen om één of meerdere renners vooruit te sturen", denkt Arthur van Dongen. "Die kunnen in de tussenstukken hun nut bewijzen voor hun kopmannen. Het gevaar is dat Tom dan geïsoleerd zal zitten. Tenzij de strijd meteen losbarst. Dan zullen er snel maar vijftien renners meer overblijven en krijg je een strijd, man tegen man. Dat is geen probleem."

Naesen: "Bardet goed omringen wordt moeilijk. We zijn maar met vier man, hé. En Dillier en ik zijn geen echte klimmers. Da's een handicap. Maar we lossen het wel op."

Knaven noemt een andere valkuil. "Overmoed. Wie te vroeg te diep gaat, zal het niet volhouden. De afstand is wel kort, maar het aantal hoogtemeters is extreem. Je kunt jezelf heel makkelijk tegenkomen in deze etappe. Misschien zal er daarom minder fel gestart worden dan mensen denken. Dat de verschillen in het klassement ook nog niet extreem groot zijn, nodigt ook uit om te wachten tot de laatste klim. Hoewel, Quintana en co. zijn in staat om er eerder aan te beginnen en dan wordt het moeilijker te controleren."

Geraint Thomas: "Moeten hier slim mee omgaan"

"Ik zou sowieso op de eerste rij starten, dus op dat vlak verandert er niks voor mij", zegt geletruidrager Geraint Thomas. "Volgens mij is dit de beslissende rit in de Tour. Zo'n korte rit en zo veel klimmen. It is a big, big day! Daar moeten we slim mee omgaan: we mogen niet te vroeg alleen voor de aanval kiezen, we kunnen beter samen blijven en het dan uitvechten op de slotklim. Die 16 kilometer zullen wellicht de zwaarste in de hele Tour zijn. We kunnen heel veel scenario's krijgen, maar het belangrijkste is dat Froome en ik niet tegen mekaar koersen."

Dumoulin: "Buskruit gespaard voor deze rit"

"Waarom er wapenstilstand was in de eerste Pyreneeënrit? Omdat iedereen hetzelfde plan had", zegt Tom Dumoulin. "Iedereen wilde zijn buskruit droog houden voor die korte rit. Dit wordt een heel speciale dag. Ik verwacht vuurwerk. Ik pak de rit aan als drie korte tijdritten na mekaar, met dat verschil dat ik niet alleen tegen mezelf maar ook tegen de tegenstanders rijd. Dat wij op de eerste rij mogen starten, is eigenlijk raar: wij, de klassementsrenners, willen helemaal niet zo vroeg aanvallen. Wij willen energie sparen tot de laatste klim. Want vergis je niet: ook die eerste Pyreneeënrit was weer erg zwaar. Eerst 100 kilometer volle bak, dan 20 kilometer rust omdat de ontsnapping eindelijk weg was, en dan alleen nog klimmen. Dat hakt erin. Door die betoging zaten we weer zes uur op de fiets."