Kan Pogacar de Tour winnen? Stijn Vlaeminck: "Als hij voor start klimtijdrit achterstand verkleint, kan het"

13 september 2020

20u38

Bron: VTM Nieuws 0 Tour de France De Grand Colombier heeft Egan Bernal klein gekregen. De Colombiaan was de grote verliezer van de dag en valt zelfs uit de top tien in de stand. Dertiende op 8'25" van Roglic. Onze man in de Tour Stijn Vlaeminck vraagt zich af of Bernal niet overtraind is en maakt zich op voor een spannende tweestrijd om het geel. “Pogacar is hier niet om cadeaus uit te delen aan zijn landgenoot.”



Tweede ritzege voor Tourdebutant Tadej Pogacar. Kan het supertalent straks in Parijs pronken met de gele trui? Het wordt de vraag van de slotweek. 40 tellen bedraagt het verschil met Primoz Roglic. “Waarom niet?”, vindt Vlaeminck. “Pogacar is een ongelofelijk talent dat hier dagelijks bewijst dat hij heel goed aan het rijden is. Hij moet de komende dagen proberen telkens een paar seconden af te knabbelen van zijn achterstand. Als hij dan zaterdag met een verschil start dat te overbruggen is, kan het. Want in het tijdrijden heeft hij al bewezen de betere te zijn van Roglic, zoals op het voorbije Sloveens kampioenschap tijdrijden. Natuurlijk is Jumbo-Visma een beresterk blok. Maar één ding is zeker: het is niet omdat Roglic een landgenoot is, dat Pogacar hem het geel cadeau zal doen. Neen, het wordt nog een spannende slotweek.”

Het opvallendste Belgische beeld van de vijftiende rit was hoe Wout van Aert op de Colombier zowel Bernal als Quintana in de vernieling reed. Vooral van de Tourwinnaar van vorig jaar werd véél meer verwacht. “Moeilijk om de vinger op de wonde te leggen”, vindt Vlaeminck. “Er wordt gezegd dat hij overtraind aan de Tour is begonnen. Dat zagen we de voorbije maanden ook wel op de populaire wielerapp Strava, waar hij al dat trainingswerk deelde. Zijn ploeg is ook niet meer de machine van de voorbije jaren, toen met ook Froome en Thomas. Hij zal ook wel niet top zijn: na zijn val in de Dauphiné sukkelt hij met de rug. Het is duidelijk: de Tour 2020 is niet de zijne.”

Verslag vijftiende Tourrit:



Sprinten, tijdrijden, Bernal en Quintana bergop lossen... Is er iets waar Wout van Aert (25) de voorbije weken niét in schitterde? In de Dauphiné en Tour kroonde hij zich tot de beste renner van het moment. Hier herbeleeft u het allemaal met exclusieve beelden uit onze docureeks ‘Wout, waar een wil is’.