Kan deze Wout van Aert ooit de Tour winnen? Onze man in Frankrijk Stijn Vlaeminck licht toe

14 september 2020

10u06

Bron: JOE FM

“Die jongen kent het einde van zijn eigen krachten niet”, begon Vlaeminck zijn nieuwe lofzang aan het adres van Wout van Aert. “‘t Was waanzin, gisteren, in de slotklim. Dat is echt een bijzonder steile klim, op sommige stukken ging hij echt beuken en dan moest Bernal, de Tourwinnaar van vorig jaar er gewoon af. Net als Quintana, ook er gewoon af. En je moet weten, Wout van Aert weegt 15 kilogram meer dan die gasten, dat moet je dan maar meesleuren. En toch ging hij gezwind door tot zowat 8,5 kilometer van de streep. Waanzin.”



Kan deze Wout van Aert ooit de Tour winnen, zo vroeg dj Sven Ornelis zich, net als vele anderen trouwens, af. “Dat is moeilijk, er is al heel veel over gezegd en geschreven. Een zeer terechte vraag, als je ziet wat hij allemaal kan. Maar er is toch nog wel wat anders nodig, hij heeft een ander lichaam en is veel zwaarder dan die echte Tourrenners. Hij is een klassiek renner, hij is een veldrijder en hij zal zijn lichaam moeten veranderen. Dat is mogelijk, maar alleen is er dan de vraag: is dat wel slim? Hij wint nu sowieso ook veel wedstrijden. Moet je dat doel dan voor ogen hebben? Hij gaat het zelf moeten beslissen, maar ik dek niet dat dat zijn toekomst zal zijn. Dat is eerder iets voor Remco Evenepoel, want die hebben we ook nog”, aldus Vlaeminck, die het verder ook nog heeft over de Sloveense tweestrijd tussen Primoz Roglic en Tadej Pogacar.

