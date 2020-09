Kämna zet zichzelf op de kaart met fameuze solozege in Villard-de-Lans, Benoot komt als 7de over de meet DMM/XC

15 september 2020

17u35 10 Tour de France Lennard Kämna heeft de zestiende rit in de Tour gewonnen. De 24-jarige Duitser vertrok op twintig kilometer van de aankomst uit een ruime kopgroep met onder meer Tiesj Benoot. Op het slotklimmetje volgde wat spierballengerol tussen de favorieten, al leidde dat niet tot noemenswaardige verschillen. Primoz Roglic trekt morgen in het geel naar de Col de la Loze.

Wel 785 coronatests, geen enkel positief geval. Oef. De Ronde van Frankrijk kon zich na de tweede rustdag met een gerust hart weer op gang trekken in La Tour-du-Pin. In een rit die de aanvallers op het lijf geschreven was, zou het uitkijken worden naar wie de vlucht van de dag zou halen. Al bleek dat geen evidentie.

Velen voelden zich geroepen en dus werd van in het begin loeihard gekoerst. Na een spervuur van grote en kleine aanvallen kwam er dan toch een geijkte wedstrijdsituatie. Een grote groep van 23 renners ontstond in verschillende schuifjes. Benoot was de enige Belg die mee in de aanval trok.

Geen gevaar voor de gele trui in de spits van de koers en dus gaf het peloton al snel z’n zegen. De jarige Wout van Aert kon een halve snipperdag nemen in dienst van kopman Primoz Roglic. Ook de strijd voor de groene trui verdween vandaag even naar het achterplan. Gelukkig waren er nog de bollen.

Het bergklassement is de laatste jaren een doekje voor het bloeden voor de Fransen, met de afwezigheid van leider Benoit Cosnefroy vooraan lagen er kansen. De enige die er echt voor ging was - u raadt het - een Fransman: Pierre Rolland. Rolland kwam weliswaar op gelijke hoogte, maar de trui bleef eigendom van Cosnefroy.

Terwijl Bernal het helemaal liet lopen en de Montée de Saint-Nizier-du-Moucherotte (1ste categorie) in de grupetto opreed aan de zijde van Ewan en Bennett, kon de strijd om de ritzege vooraan losbarsten. Carapaz gooide de knuppel tot tweemaal toe in het hoenderhok, de kopgroep werd gedecimeerd tot een leiderskwartet.

Met de top in zicht ging Carapaz nóg een keer. Alaphilippe - de gedoodverfde favoriet - sprong naar het wiel, maar plafonneerde al even plots. Reichenbach ging ook overboord, alleen Kämna had nog iets over. De Duitser trakteerde de winnaar van de Giro bij de pasovergang een optater.

Als gepatenteerd hardrijder schakelde Kämna daarna over in tijdrijdersmodus. Carapaz had in geen tijd 30 seconden aan de broek. Een groepje rond Benoot volgde op meer dan twee minuten. Ook de slothelling van twee kilometer naar Villard-de-Lans zorgde voor geen problemen, Kämna was zegezeker.

De Duitser mocht vier dagen na de tweede plaats op Puy Mary zijn revanche vieren. Kämna moest vrijdag nog zijn meerdere erkennen in Daniel Martinez, vandaag was er geen kruid tegen de renner van Bora-hansgrohe gewassen. Tiesj Benoot kwam als zevende over de meet. Het peloton volgde op meer dan een kwartier.

Op een aanvalletje van Martin na bleef de wapenstilstand lang behouden in de hoofdmacht. Pas op de slotklim kwam er een stroomstoot. Pogacar werd in stelling gebracht, Van Aert trachtte de boel te neutraliseren voor Roglic. Van de renners uit de top tien verloor enkel Quintana wat tijd, Lopez won het sprintje voor de eer.

Kämna: “Geweldige dag voor mij”

De wereld ontdekt Lennard Kämna wat meer. De Duitser was al wereldkampioen tijdrijden bij de junioren, maar deze rit in de Tour is voorlopig de grootste overwinning uit z'n carrière. “Een geweldige dag voor mij”, zei de Duitser.

“Het was een gevecht van bij de start en ik wist dat ik alleen moest aankomen. Toen Carapaz vertraagde, wist ik dat ik moest gaan. Vanaf dat moment ging ik all-in tot de finish. Dit is een grote opluchting. De stap die ik dit jaar heb gezet is enorm. Ik kan het me haast niet inbeelden, ik ben erg blij.”

