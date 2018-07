Jury diskwalificeert Greipel "op basis van beelden van laatste kilometer", Duitser reageert: "Ik ben een faire sprinter"

Nico Dick in Frankrijk

14 juli 2018

18u08

Bron: Eigen berichtgeving 1 Tour De France Fernando Gaviria werd na de massasprint in Amiens gediskwalificeerd nadat hij André Greipel een paar keer duwde in de laatste tweehonderd meter. Maar waarom werd ook Greipel zélf gestraft? Volgens de beelden lijkt de Duitser nochtans niet van zijn lijn af te wijken.

De UCI-jury stond ons te woord, maar wilde in eerste instantie maar weinig kwijt over de motivatie van de beslissing. "We hebben de beelden grondig bekeken en op basis daarvan worden beide renners gediskwalificeerd. Volgens de laatste richtlijnen mogen we daar niet verder over uitwijden", klonk het.

Blijkt dat Greipel op 800 meter van de finish zelf al een kleine kopstoot uitdeelde richting Nikolas Arndt om het wiel van André Demare te houden. Of dat dan misschien de reden was van Greipels diskwalificatie, probeerden we. Waarop jurylid Herpelinck iets duidelijker werd: "We hebben de beslissing genomen op basis van de beelden van de laatste kilometer." Daarmee wordt het vermoeden dat de Gorilla zijn straf te danken heeft aan het akkefietje met Arndt, toch min of meer bevestigd...

Greipel headbutted Arndt inside the last km. A very light incident but the commisaires might have taken it into consideration for their decision. No sprinter is a saint, I guess. What it's important is that they didn't crash and Dylan won. 😜 #TDF2018 pic.twitter.com/AbGnhI7qHw Mihai Cazacu(@ faustocoppi60) link

Griepel relegated for a separate incident inside last km with use of the head. Consistent with Gaviria relegation... @Eurosport_UK #TDF2018 pic.twitter.com/WP5RoY3S1T Brian Smith(@ BriSmithy) link

Greipel na diskwalificatie: "Ik ben een faire sprinter"

"Het team leverde goed werk in de laatste kilometer", begon Greipel zijn betoog aan de teambus van Lotto-Soudal. "Daarna kon ik inpikken in de FDJ-trein. En toen Peter Sagan op de verrassing wilde spelen door vroeg aan te gaan, schoof ik goed mee. Daarmee hield ik mijn kansen op ritwinst gaaf. Tot Fernando Gaviria het plots nodig vond om door een gat te willen dat er geen was."

"Als er geen plaats is, is er geen plaats, hé", foeterde de Gorilla. "Zelf heb ik geen fout gemaakt. Ik heb mijn lijn gehouden." Greipel en Gaviria wisselden onmiddellijk na de sprint een paar woorden. "Fernando kwam verhaal halen. Dat ik hem had ingesloten, vond hij. Maar dat was absoluut niet het geval. Ik ben een faire sprinter en heb ervaring genoeg om te weten wat wel en niet kan."

Dat hij hoopte dat de jury de juiste beslissing nam, vertelde Greipel er nog bij. Er was toen nog geen verdict gevallen. "Maar er is een videoref. Die zal de beelden wel juist beoordelen en maatregelen treffen als hij dat nodig vindt. Dat is mijn taak niet."

¡¡Bochornoso lo de Gaviria con Greipel ha podido tirar al alemán y liarla pardisima! #TDF2018 pic.twitter.com/66uQRYRrKe Pedro(@ Pedriove) link

De videoref trof inderdaad maatregelen en sanctioneerde Gaviria. Maar ook Greipel zelf werd -ietwat verrassend- gediskwalificeerd en naar de 92ste plaats verwezen. Dat bleek uiteindelijk om een ander voorvalletje te gaan: op 800 meter van de finish had Greipel zelf een kleine kopstoot uitgedeeld richting Nikolas Arndt.

Opportuniteit in Roubaix

Toch is de sprint van vandaag ook een opsteker voor Greipel. "Hij is goed", zag Marc Sergeant, sportief manager bij Lotto-Soudal. "Dit is toch al de tweede keer dat hij echt meedoet om te winnen en hij was er evenveel keer dichtbij. Dit is goed voor het verdere verloop van de Tour. Als het moet, zullen we André vertrouwen geven tot in Parijs."

Al ziet Sergeant zelfs een opening in de etappe van morgen, met aankomst in Roubaix. "Het kan een opportuniteit zijn. André is altijd een paar keer goed geweest in Parijs-Roubaix. En deze etappe is korter en komt niet aan op de piste in Roubaix. Dat speelt alvast niet in zijn nadeel."