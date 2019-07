Exclusief voor abonnees Jurgen Van den Broeck gek van ‘nieuwe’ La Planche des Belles Filles: “Zullen we nog een keer?”







Bart Audoore in Frankrijk

10 juli 2019

22u10 2 Tour de France Een grindweg met stroken tot 24 procent. Jurgen Van den Broeck (36) weet het zeker: de nieuwe aankomst van La Planche des Belles Filles brengt straks spektakel. Speciaal voor deze krant ging hij de finale van de rit van donderdag verkennen — een brug ­tussen zijn oude en nieuwe ­leven.

Het is midden mei wanneer we Jurgen Van den Broeck bellen met de vraag of hij met ons mee wil naar La Planche des Belles Filles. Nadenken hoeft amper, hij is meteen akkoord. Door werken op de top duurt het nog een maand voor we effectief op pad kunnen. Van Geel naar de Vogezen met Van den Broeck op onze achterbank en zijn fiets in de koffer. “Ik heb speciaal een extra versnelling laten bijsteken”, zegt de ex-renner. “Ik vrees dat het héél steil wordt.”

Voor de kenners: vooraan heeft hij een 39 gemonteerd, achteraan een 34, liever had Van den Broeck nog een 36 gestoken, maar dat ging niet, want dan moest de hele cassette vervangen worden. De ­reden waarom VdB voor dat koffie­molentje kiest, is duidelijk: de etappe naar La Planche des Belles Filles kondigt zich aan als loodzwaar. “Die rit wordt ­serieus onderschat. Het is een van de zwaarste etappes van de hele Tour.”

