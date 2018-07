Jungels, 4de, mikt vooral hoog in Parijs: "Ik ga niet voor geel" DNR

17 juli 2018

07u00 0 Tour De France Na Gaviria (met succes), Alaphilippe en Gilbert (zonder succes) is Bob Jungels bij Quick.Step Floors de volgende gegadigde om een gooi te doen naar de gele trui, maar de nummer 4 in het klassement past. "Mijn doel is zo hoog mogelijk eindigen in ­Parijs. Ik ga mijn benen niet opblazen voor een paar dagen geel."

Bob Jungels werd zevende in de kasseirit. De jonge Luxemburger (25) finishte in Roubaix in een groepje met Sagan, Stuyven en Gilbert en was daarmee de beste klassementsrenner. Het levert hem een vierde plaats op in de tussenstand. «Een ideale positie om de bergen aan te vatten», lachte Jungels gisteren in Château de Candie in Chambéry, chique uitvalsbasis van Quick.Step Floors op de eerste rustdag. "Met dank aan het team. Dat is het grote voordeel om deel uit te maken van een ploeg die voluit op dat eerste deel van de Tour mikt. Door altijd voorin te koersen, ben ik netjes uit de gevarenzone gebleven."

