Jumbo-Visma vecht tijden van gisteren aan: “De achterstand van Steven op Bernal klopt niet” JSU/DMM

27 juli 2019

11u26 8

Nog één klim en dan zit de Tour er omzeggens op. In de ingekorte rit naar Val Thorens (59 km) rest de klassementsmannen nog één laatste kans om de boel op zijn kop te zetten. Voor Steven Kruijswijk moet het, wil hij nog op het podium in Parijs eindigen.

Jumbo-Visma ploegleider Merijn Zeeman gelooft er nog in: “Er kan nog heel veel. Op het profiel ziet het er niet zo’n zware klim, maar het is een extreem lange beklimming. Ik denk dat we er nog een goeie slag kunnen slaan. Bernal was gisteren wal de beste, maar het podium moet wel kunnen.”

Verder vertelde Zeeman ook dat Jumbo-Visma klacht heeft ingediend tegen de achterstand van Steven Kruijswijk op Egan Bernal. Volgens de tijdmeting van de Tour bedraagt die nu 1'03", terwijl dat volgens de handgeklokte methode van Jumbo-Visma 58 seconden zou moeten zijn. Mogelijk komt er dus voor de rit nog een kleine aanpassing in de top van het klassement.