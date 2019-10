Jumbo-Visma twijfelt aan kopmanschap in Tour: “Steile cols meer iets voor Roglic dan voor Dumoulin” BA

16 oktober 2019

07u20 0 Tour de France Tom Dumoulin vertelde vorige week dat de Tour één van zijn grote doelen voor 2020 wordt, maar bij de ploeg houden ze nog even in beraad wie volgende zomer kopman wordt. “We wachten nog op de voorstelling van de Giro en de Vuelta”, zegt sportdirecteur Merijn Zeeman. “Want eerlijk: ik denk niet dat Tom juichend in zijn zetel zat als hij dit gezien heeft.”

Bij Jumbo-Visma missen ze tijdritkilometers. Met Dumoulin en Roglic hebben ze twee absolute specialisten in huis. “Volgens mij wordt het ook gewoon veel boeiender met een extra tijdrit erin”, zegt Zeeman. “Als je een tijdrit halfweg de Tour legt, dan zullen de hardrijders daar al tijd nemen en dwing je de klimmers om aan te vallen om tijd terug te nemen. Dat heb je toch gezien in de Vuelta: Lopez heeft bijna elke dag aangevallen na de tijdrit. In de Tour gaan ze allemaal schrik hebben van die klimtijdrit. Ze gaan allemaal wachten tot de voorlaatste dag. Je kan er zo veel tijd verliezen dat het gewoon niet uitnodigt om aan te vallen.”

Terug naar de keuze voor de kopman. Met ook nog Steven Kruijswijk, dit jaar derde, heeft de ploeg de luxe van de keuze. Zou het kunnen dat Zeeman al een serieuze tip van de sluier oplichtte? “Als het klopt dat er zo veel steile beklimmingen bij zijn - daarvoor moet ik het parcours eerst meer in detail bestuderen - dan is dat misschien eerder iets voor Primoz dan voor Tom. Dat soort steile dingen en tempowisselingen zijn eerder iets voor Roglic.”