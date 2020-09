Jumbo-Visma is grote verliezer, Van Aert: “Op fantastische Pogacar gestoten” - Roglic: “Ik was niet snel genoeg” JSU/SVBM

19 september 2020

19u22 4

Tour de France Wout van Aert reed een ijzersterke tijdrit, naar het beeld van zijn Tour. Maar bij Jumbo-Visma overheerst de ontgoocheling na de gemiste Tourzege van Primoz Roglic. Van Aert reageerde aangeslagen. "Dit is enorm balen." Roglic accepteerde de nederlaag, ook bij Tom Dumoulin kwam het verlies hard aan.

He gave everything, but it wasn't his day.



Il a tout donné mais ce n'était pas sa journée.#TDF2020 pic.twitter.com/UEplffOc0M Tour de France™(@ LeTour) link

Van Aert had het moeilijk om woorden te vinden na het verlies van de Tour. “Een teleurstelling. Primoz draaide hoekig, het liep niet zoals anders. Die chronometer in beeld maakte het nog meer stresserend. Op de slotklim was Pogacar duidelijk sterker. Dit is enorm balen”, vertelde Van Aert, die zelf vierde werd in de tijdrit. “Ik had goeie benen en heb goed ingedeeld. Ik schrok ervan dat ik bij het eerste tussenpunt zo ver achter Cavagna zat, al had ik wel door dat die heel snel gestart was. Er was wel meer wind, maar dat gold ook voor de jongens die mij klopten.”

Had Van Aert dit scenario zien aankomen? “Neen, dit is een volledige verrassing. Primoz was ontspannen, zoals altijd. Niks wees erop dat hij minder voor de dag zou komen, we waren klaar om het af te maken. Maar we zijn geklopt door een onwaarschijnlijk sterke Pogacar. Dit doet pijn, want we hebben hier drie weken naartoe gewerkt.”

Roglic: “Ik was niet snel genoeg”

Primoz Roglic had ongeveer drie weken alles onder controle, maar op de voorlaatste dag van de Tour zag hij de gele trui door z’n vingers glippen. “Ik was niet snel genoeg. Ik heb alles gegeven, maar Tadej (Pogacar, red.) verdiende de zege vandaag. Ik kreeg de tijden wel door via de communicatie, maar ik kon er niets aan doen.”

Had Roglic zich kunnen inbeelden dat dit zou gebeuren? “Ik wou me natuurlijk geen slechte dingen voorstellen, je hoopt altijd op het beste. Zoals ik al zei heb ik alles gegeven, maar het was niet genoeg. Pogacar is een geweldig talent en een schitterende atleet. Hij is een goede jongen en hij verdient deze overwinning.”

De Sloveen leek tijdens de tijdrit te worstelen met zijn helm. “Het was een nieuw exemplaar, waar ik nog nooit mee gereden had. Maar dat was niet het probleem, dat waren mijn benen.”





Dumoulin: “Pogacar was van een totaal ander niveau”

Tom Dumoulin reed een uitstekende tijdrit en eindigde uiteindelijk als tweede in de daguitslag. Welk gevoel overheerst er bij Dumoulin na de gemiste Tourzege? “Ongeloof. Dit had ik niet verwacht, wij allemaal niet. We hebben er alles aan gedaan en Primoz, Wout en ik hebben een hartstikke goede tijdrit gereden. Maar het was niet genoeg”, aldus de Nederlander.

De renners van Jumbo-Visma reden collectief inderdaad een sterke race tegen de klok, maar ze eindigden ver achter een Sloveens wonderkind. “Pogacar was van een totaal ander niveau. Dat is de realiteit en voor ons heel teleurstellend. We hebben er de afgelopen drie weken alles aan gedaan, we hebben echt goed gereden. We mogen trots zijn op onszelf.”





