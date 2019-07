Jumbo-Visma herleeft met ijzersterke De Plus: “Kruijswijk heeft kans van z’n leven” Bart Audoore in Frankrijk

20 juli 2019

19u31

Bron: Eigen berichtgeving 3 Tour de France Belg van de dag, met vlag en wimpel: Laurens De Plus (23). De Oost-Vlaming reed met de allerbeste klimmers naar boven op de Tourmalet en deed uitstekend werk voor zijn kopman Steven Kruijswijk.

Kruijswijk, Bennett, ploeg leider Frans Maassen: allemaal kwamen ze ‘Pluske’ op de schouder kloppen en bedanken aan de ploegbus. De jonge Belg had dan ook berenwerk gedaan voor zijn kopman. Pas op 2,7 kilometer van de top ging hij van de kop af, de groep met favorieten was toen uitgedund tot twaalf man.

“Ik heb me helemaal leeg gereden”, zei De Plus. Maar hij zag er nog stralend uit. Vandaag was dan ook een prima dag voor Jumbo-Visma: Kruijswijk deed een goeie zaak in het klassement en zit Geraint Thomas nu op de hielen voor plek twee. “Steven blinkt in zijn vel”, zei De Plus. “Op vijf, zes kilometer van de finish had ik aan één blik genoeg: hij knikte en gaf aan dat het prima ging. Ik wist wat ik moest doen: een strak tempo opleggen.”

De pijn in de eigen benen nam De Plus er, nou ja, met plezier bij. “Toen ik aan het afzien was, heb ik ook even aan Wout gedacht”, zei hij. Daar haalde hij moed uit, maar de grote motivatie is natuurlijk Kruijswijk. De Plus: “We hebben niet de gele trui, maar we hebben wel een gele droom. Steven heeft de kans van zijn leven. Of hij de Tour gaat winnen, weet ik niet, maar hij heeft er nooit zo goed voorgestaan. We moeten wel nog Alaphilippe kraken. Geen idee hoe we dat gaan doen. Hij is nog altijd buitengewoon, maar ik geloof erin. Ik vind dat het er geweldig uitziet voor ons. Steven is iemand die nooit kraakt, normaal wordt hij alleen maar sterker en sterker.”