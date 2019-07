Jumbo-Visma geeft zich nog niet gewonnen MMP

26 juli 2019

20u23 0 Tour de France In eerste instantie overheerste verslagenheid bij Jumbo-Visma na de stopzetting van de 19e Tourrit, maar na het zien van de beelden was iedereen uiteraard akkoord met ASO. “Alleen hadden we het liever wat vroeger geweten”, aldus Steven Kruijswijk. “Dan was ik voluit gegaan op de Col de l’Iseran.”

“Dat is natuurlijk balen”, zei Frans Maassen in eerste instantie. “Maar als je dan de beelden ziet, dan is het wel terecht. Zo’n beslissing neemt geen enkele organisator graag. Iedereen pakte op de top nog zijn jasjes aan met idee: snel en goed naar beneden komen en dan nog alles geven op het eind. We hebben eigenlijk op reserve die col opgereden, dat is balen, een teleurstelling, want de tijden worden daar nu opgemeten. Het was beter geweest indien we eerder hadden geweten dat de tijden op de top werden genomen, maar anderzijds, zo’n beslissing nemen vraagt ook tijd.”

“Doorfietsen was zeker geen optie met die hagel en modderstromen”, besefte kopman Kruijswijk ook. “Het is wel jammer, want we waren goed op weg. Het plan was om Laurens mee te sturen in de kopgroep. Dat is gelukt. Ik voelde me goed en probeerde het op de Iseran. Toen Bernal ging, kon ik niet mee. Laurens was heel sterk en bleef daarna rijden tot de top zodat we erna tijd zouden kunnen terugpakken met de wetenschap dat het nog ver was naar de finish. Bernal had al veel gegeven en ik wilde later toeslaan. Natuurlijk reed ik vol op de Iseran, maar niet zo voluit als wanneer ik had geweten dat daar de streep zou liggen. De extra secondes die Bernal daar pakt en ik niet pak op onder anderen Alaphilippe en Landa, zijn zonde. Dit is overmacht, maar nog niet het einde.”

Kruijswijk telt 1:15 achterstand op Bernal. “Ik hoop dat ik morgen weer kan aanvallen, ik ga er vol voor, al zal het slechte weer wellicht dan ook van invloed zijn”, besloot hij.