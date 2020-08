John Lelangue haalt na exit Degenkolb uit naar wedstrijdjury: “Een gebrek aan respect voor zo'n kampioen” BA/XC

30 augustus 2020

00u00 0 Tour de France De bewogen eerste rit van de Ronde van Frankrijk eiste een slachtoffer bij Lotto-Soudal. John Degenkolb bleef na een crash buiten de tijdslimiet en mag niet meer starten in de tweede etappe. Teammanager John Lelangue verwijt de wedstrijdjury een gebrek aan respect.

De Tour is één dag ver en Lotto-Soudal moet het al met een renner minder stellen. John Degenkolb raakte in de openingsetappe in en rond Nice op het spekgladde wegdek betrokken bij één van de vele valpartijen en liep binnen op 17.58 van Alexander Kristoff. De tijdslimiet was vastgelegd op 15.50. De wedstrijdjury was onverbiddelijk: exit ‘Dege’.

Teammanager John Lelangue vindt dat Degenkolb meer respect verdient. “John heeft zo hard zijn best gedaan om de eerste etappe uit te rijden. Het is niet zo dat hij bewust traag reed, om zo in de volgende dagen toe te slaan. Als je dan hoort dat hij in zo’n incidentrijke etappe amper twee minuten te laat over de finish komt en niet opgevist wordt... Dat is een gebrek aan respect voor een kampioen als Degenkolb.”

Degenkolb werd na afloop van de etappe naar het ziekenhuis gebracht. Het resultaat: geen breuken, wel vocht ter hoogte van de slijmbeurs rond het kniegewricht. Rusten is de boodschap.

Ook Philippe Gilbert moest na een zware valpartij naar het ziekenhuis. Al zit ‘Phil’ wel nog in de koers. “Het is nog afwachten hoe Gilbert hiervan herstelt. Dit is geen goede Tourstart voor ons”, zucht Lelangue. “Naast Degenkolb en Gilbert kwamen ook Steff Cras, Jasper De Buyst en Caleb Ewan ten val. Een lastige dag. Ik heb in 27 jaar nooit zo'n openingsetappe gezien met zóveel valpartijen.”

