Jens Debusschere komt buiten tijd aan: “Het was kiezen tussen mij en Coquard” JSU/DMM

16 september 2020

18u45 0

Tour de France We zijn morgen een Belg armer in de Tour. Jens Debusschere (31) kwam op de Col de la Loze buiten tijd aan. Onze landgenoot offerde bij B&B Hotels zijn kansen op voor Coquard. "Hij was binnen tijd, dat was goed."

Eén renner met een OTL achter z’n naam in Méribal. Out of Time Limit. Jens Debusschere. De West-Vlaming kwam net voor de bezemwagen over de meet. “Het is nu eenmaal zo. We gaan morgen naar huis. De ontgoocheling is vrij groot”, zei Debusschere bij Jan Suykens.

“Op de Madeleine had ik de keuze om in de grupetto te blijven of om te wachten op Coquard. Het was kiezen tussen hij of ik. Hij kan nog twee keer sprinten voor de zege en dus heb ik alles gegeven in de vallei. Zo kwam ik kapot aan de voet van de Col de la Loze. Op negen kilometer van de streep wist ik al dat het moeilijk zou worden.”

