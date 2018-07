Jelle Vanendert: "Mis de kracht om mee te gaan in een ontsnapping" Redactie

23 juli 2018

14u58

Tour De France Jelle Vanendert kreeg op de rustdag in de Tour bezoek van zijn vriendin Inn en zijn twee dochtertjes. De renner van Lotto-Soudal hoopte zich te kunnen tonen in de bergen, maar in de Alpenritten kwam hij er niet bij te pas.

"Ik heb gewoon de benen niet om mee te springen in een ontsnapping", zegt Vanendert. "Ik weet niet wat er scheelt, maar het is precies 'op', ik heb niet de kracht om mee te zijn. Die rustdag valt echt op het juiste moment."

Vanendert werd 15de in de rit naar Quimper, hoopte op meer op de Mûr de Bretagne en reed daarna ook nog goed over de kasseien. "Daags voor de Mûr-de-Bretagne was ik goed en ook op die Mûr zelf ook, alleen had ik die versnelling niet in de benen, maar algemeen was het gevoel wel in orde. Ik had zelf ook gehoopt om de goede lijn door te trekken in de Alpen, maar dat is me helaas niet gelukt. Ik heb dat goede gevoel niet meer te pakken gehad. Ik weet niet wat de oorzaak is. Het is niet slecht, maar ook niet goed. Ik mis de kracht om mee te gaan in een ontsnapping. Ik hoop na de rustdag weer dat goede gevoel te hebben."

"De voorbije dagen was het echt van punt A naar punt B fietsen", aldus Vanendert. "En zo weinig kracht te verliezen. Het was niet leuk fietsen de voorbije dagen. Hopelijk keert het in die slotweek. Een slecht gevoel kan snel veranderen door een rustdag en wat los te rijden. Het is niet dat ik niet vooruit geraak, maar ik ben gewoon een beetje minder dan de rest momenteel. Bij mijn vorige Tour had ik ook goede en slechte momenten. Ik moet even door die fase en probeer positief te blijven. Het is niet dat ik al ritten heb aangeduid in de Pyreneeën. Ik bekijk het dag per dag."