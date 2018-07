Jasper Stuyven sterft op een zucht van de streep: "Zoals vorig jaar in de Giro. Klote!" MDB

21 juli 2018

18u16

Bron: VRT 0 Tour De France De finish lag net twee kilometer te ver voor Jasper Stuyven. De Leuvenaar schudde een solo uit zijn benen, maar de krachttoer in de veertiende etappe van de Tour kende geen schitterend einde. Omar Fraile snelde op de slotklim onze landgenoot nog voorbij. "Ik had gewoon niets meer in de benen."

Rudy Matthijs was in 1985 de laatste Belg die in de Tour de France kon zegevieren op de nationale feestdag. Bijna kon die statistiek de prullenmand in en prijkte daar de naam van Jasper Stuyven. De renner van Trek-Segafredo trok er op 35 kilometer van de streep alleen op uit, maar op de Côte de la Croix Neuve sijpelde de kracht uit zijn benen. Melkzuur van zijn kleine teen tot aan zijn oor. "Het is zoals vorig jaar in de Giro, klote", verwoordde Stuyven zijn ontgoocheling bij Sporza. In de zesde rit van de Ronde van Italië van vorig jaar moest de Belg nipt de duimen leggen voor Silvan Dillier (dat verslag is HIER te lezen).

Aan de voet van de slotklim met hier en daar een stijgingspercentage van meer dan tien procent had Stuyven nog een voorgift van ongeveer 1'30". "Ik wist dat ik nog veel voorsprong nodig had voor die slotklim. Ik zat gewoon à bloc. Het was tempo zoeken, maar er zat niet veel meer op." Uiteindelijk snelde Omar Fraile hem op de klim nog voorbij. "Ik denk dat als Fraile me 200 meter later voorbij steekt, ik hem nog wel kon volgen tot de top. Ik had gewoon niets meer in de benen."

Stuyven, die derde werd, had de rit wel goed voorbereid. "Door de tegenwind was het redelijk lastig. Ik wou er echter voor gaan en ik voelde me goed. Zeker op de licht dalende stukken kon ik goed draaien. Gisteren heb ik nog getwijfeld om te kiezen voor een lichte fiets of een aerodynamische. Met de aerodynamische fiets had ik een licht voordeel. Tja, het is nu zo", kon Stuyven het al snel relativeren.