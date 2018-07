Jasper Stuyven sterft op een zucht van de streep: "Ik voel me stom, ambetant, ontgoocheld. Een beetje van alles" Nico Dick in Frankrijk

21 juli 2018

18u16

Bron: Eigen berichtgeving 5 Tour De France Het mag maar niet lukken voor Jasper Stuyven. De regelmaat zelve het voorbije voorjaar, maar dat leverde geen overwinning op. Ook vandaag deed de Leuvenaar mee voor de knikkers, maar op goed 500 meter van de top van de Côte de la Croix Neuve in Mende werd hij voorbijgestoken door Omar Fraile.

Stuyven kreeg -terecht uiteraard- de prijs van de strijdlust toegekend. Maar dat verzachtte de ontgoocheling niet. Meer zelfs, een half uur na de aankomst drong de gemiste kans pas echt door. "Ik voel me stom, ambetant, ontgoocheld. Een beetje van alles", vertelde hij in de mixed zone. "Alsof de man met de hamer nu pas langs komt om me duidelijk te maken hoe dicht ik hier bij ritwinst was."

De Trek-Segafredorenner hoeft zich nochtans weinig te verwijten. Hij maakte deel uit van de omvangrijke kopgroep, reed in het begin van de finale weg met Slagter en Izagirre en toen die twee begonnen te bekvechten, besloot Stuyven alleen door te gaan. "Tijdens die solo verspeelde een pak energie omdat de wind in het nadeel blies, maar ik wist dat ik met voorsprong aan de slothelling moest beginnen. Er zaten immers te veel betere klimmers in de achtervolgende groep. Met 1'40" bonus aan de voet, geloofde ik trouwens in mijn kansen. Ik probeerde op de klim het tempo te onderhouden, maar naar de top toe voelde ik alle kracht uit mijn benen vloeien. Het was ook een steile klim. En dat met mijn 80 kilo..."



Muur

Toen hij hoorde dat Fraile in aantocht was, hoopte Stuyven dat de Spanjaard hem pas op tweehonderd of driehonderd meter van de top effectief zou bijbenen. "Ik wist dat het daar wat vlakker werd. Dan had ik nog een kans om hem in de laatste anderhalve kilometer tot de finish weer bij te halen. Maar Fraile pakte me helaas driehonderd meter eerder terug. Deed ik iets fout? Had ik op de klim nog meer door de muur moeten gaan? Dat was dan met het risico om helemaal te parkeren. Je kan nu vanalles gaan verzinnen, maar ik denk niet dat ik het verkeerd heb aangepakt. Alhoewel... (glimlacht, red) Ik moet toch iets verkeerd gedaan hebben, anders had ik gewonnen..."

Pikant detail: in 2016 overkwam Stuyven al eens hetzelfde in de Tour. Toen begon hij in Cherbourg aan de Côte de la Glacerie met 45 seconden voorsprong, maar werd alsnog teruggepakt. En in de zesde rit van de Giro van vorig jaar moest Stuyven het op de streep nipt afleggen tegen Sylvan Dillier. "Het mag voorlopig niet lukken. Ik zal nog wat geduld moeten oefenen..."