Jacob Fuglsang op z’n 34ste plots podiumkandidaat: “Ik word ieder jaar beter” NVK

04 juli 2019

21u54 1 Tour de France Twaalf grote rondes reed Jacob Fuglsang tot dusver. Slechts één keer eindigde hij in de top tien. Toch is Fuglsang op z’n 34ste kandidaat voor het Tourpodium. “Ik word ieder jaar beter.”

Het seizoen van Jacob Fuglsang is tot dusver uitzonderlijk. Eerste in de Ruta del Sol. Tweede in Strade Bianche. Derde in Tirreno-Adriatico. Derde in de Amstel. Tweede in de Waalse Pijl. Winnaar van Luik-Bastenaken-Luik en de Dauphiné. En dan vergeten we nog een dozijn dichte ereplaatsen.

De Deen was nooit een pelotonvuller. Maar zijn prestaties sinds het seizoensbegin overstijgen elk verwachtingspatroon. Zeker gezien zijn leeftijd. 34 is de Deen intussen – de gewrichten van veel van z’n leeftijdsgenoten beginnen stilaan te kraken. Niet zo bij Fuglsang. “Ik heb me nooit zo goed gevoeld. Ik word ieder jaar beter.” Ervaring, heet dat dan. “Ik blijf bijleren – ook op mijn leeftijd. Tijdens de koers zelf, maar ook erbuiten. Ik heb geleerd nee te zeggen, hoofd- van bijzaken te onderscheiden. Dat zal me helpen de komende weken.”

Op basis van zijn resultaten is het logisch dat de Deen met ambitie naar de Tour stapt. Waar hoopt hij te eindigen? “Het podium. Ik geloof dat het realistisch is. Soms heb je als renner gewoon wat geluk nodig. Als dat niet het geval is, kan het natuurlijk ook top vijf worden. Alles ligt zo dicht bij elkaar.”

à la Thomas?

Zijn statistieken uit het verleden spreken zo veel ambitie nochtans tegen. In totaal reed Fuglsang al twaalf grote rondes. Acht keer de Tour, drie keer de Vuelta, één keer de Giro. Daarin eindigde hij één keer in de top tien. “Ik kan die uitslagen niet veranderen. Maar er zit meer achter die uitslagen dan enkel de cijfers”, zegt Fuglsang. Hij bedoelt daarmee dat hij vaak moest knechten. De Deen hielp ploegmaats Andy Schleck en Vincenzo Nibali aan een grote ronde.

Het doet wat denken aan de Tourwinnaar van vorig jaar. Welke uitslagen had Geraint Thomas, die net als Fugslang beslagen is in zowel het klimmen als het tijdrijden, al gereden in een ronde van drie weken? Thomas was een meesterknecht die op z’n 32ste plots de Dauphiné won. Anderhalve maand later volgde ook de Tour de France.

Twee weken geleden zette de Deen de Dauphiné naar zijn hand. Herhaalt de geschiedenis zich? Fuglsang: “Niets is onmogelijk.”

13de keer, goede keer?

2009: Vuelta, 56ste

2010: Tour, 50ste

2011: Tour 49ste, Vuelta 49ste 11de

2012 -

2013 Tour 7de, Vuelta 29ste

2014 Tour 36ste

2015 Tour 23ste

2016 Giro 12de, Tour 52ste

2017 Tour opgave

2018 Tour 12de

