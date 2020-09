Is Van Aert momenteel de beste renner ter wereld? Tourbaas Prudhomme: “Blij om hem in deze vorm te zien na val” Redactie

03 september 2020

17u54 2 Tour de France Wout van Aert blijft menig wielervolger verbazen. Na schitterende zeges in onder andere de Strade Bianche en Milaan-Sanremo, toont Van Aert ook in de Tour zijn veelzijdigheid. Of het nu bergop sleuren is voor Roglic of zelf een massasprint winnen, onze landgenoot kan het allemaal. De vraag werpt zich onvermijdelijk op: is Van Aert momenteel de beste renner ter wereld? “Het is een geweldige renner die op alle terreinen uit de voeten kan”, zegt Tourbaas Christian Prudhomme.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het kan verkeren. Vorig jaar werd na een vreselijke val in de tijdrit naar Pau gevreesd voor de carrière van Wout van Aert, een jaar later wordt hij de beste wielrenner ter wereld genoemd. Terecht? “Ongetwijfeld”, antwoordt Naesen. “Je hebt natuurlijk veel soorten coureurs: klimmers, tijdrijders, sprinters en noem maar op. Maar het zal toch niet veel schelen.”

Ook Greg Van Avermaet is onder de indruk van de krachttoeren van Wout van Aert. “Ik denk dat hij heel veelzijdig is. Hij heeft een tijdrit in de benen, hij kan sprinten, hij kan ook bergop rijden. Alles wat hij doet, is perfect. Als je de sprint van gisteren bekijkt, zie je dat hij op het juiste moment de juiste bewegingen doet, hij zit op de juiste positie. Ik denk dat hij heel moeilijk te stoppen is”, aldus de olympische kampioen.

Wat vindt de alleskunner zelf? Is hij de beste coureur van de wereld? “Het is zeker niet aan mij om dat te gaan zeggen. Ik kan nu ook heel veel moeite doen om het te ontkennen en dat is misschien ook niet nodig. Ik pak gewoon de dagen zoals ze komen en ik geniet van de vorm waarin ik nu verkeer.”

Tourbaas Prudhomme:

Ook Tourbaas Christian Prudhomme steekt zijn bewondering voor Wout van Aert niet onder stoelen of banken. “Het is een geweldige renner die op alle terreinen uit de voeten kan. Hij kan klassiekers winnen en op etappes jagen”, vertelt Prudhomme aan onze man ter plekke. “We zijn blij om hem in deze vorm in de Tour bezig te zien na zijn val van vorig jaar.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

Waar liggen de limieten van succesmachine Wout van Aert? “Om zich om te scholen, zou hij een aanslag op zijn lichaamsbouw moeten plegen” (+)

Van Aerts Italiaanse wonderweek. “Je gaat het doen, jongen!”: bekijk nu de exclusieve docu ‘Wout, waar een wil is’ (+)