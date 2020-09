Iron Man op een vulkaan, ‘El Simpatico’ Naesen en een kranige ‘Sesjanseneir’: de meest memorabele momenten van onze Tour-journalisten De wielerredactie

21 september 2020

14u38 0 Tour de France De Tour zit erop, ook voor onze journalisten. Het werd door de omstandigheden een atypische Ronde van Frankrijk, maar ook een memorabele editie. Door de fabelachtige tijdrit van Tadej Pogcar én door heel wat andere momenten die zullen bijblijven. Onze Tour-journalisten pikken er elk ééntje uit dat ze niet snel zullen vergeten.

Bart Audoore, journalist van Het Laatste Nieuws: Iron Man op een vulkaan

Als journalisten gaan meeroepen met wat er in de koers gebeurt, dan weet je dat er iets speciaals aan de hand is. Etappe 13 was zo’n dag, een bergrit door het Centraal Massief naar de top van de vulkaan Puy Mary. Uit de vlucht van de dag blijven in de finale drie man over: twee renners van Bora-hansgrohe, Lennard Kämna en Maximilian Schachmann, en één renner van EF Education First, Daniel Martinez. Een ongelijke strijd, want de twee Duitsers spelen het perfect. Schachmann gaat van ver, Martinez moet al het werk doen in de achtervolging, het zijn 15 lange kilometers. Wanneer hij eindelijk bij Schachmann komt, is het de beurt aan Kämna. Opnieuw een ongelijke strijd, want de aanvaller is fris, de achtervolger is moe. Maar Martinez is bijzonder taai. De Colombiaan kruipt op de Pas de Peyrol meter per meter dichter bij Kämna. Met zijn snorretje, bril en helm doet hij ons een beetje denken aan Robert Downey Jr. als Iron Man. Geen slechte vergelijking voor die dag: deze man is van ijzer. In de sprint voltrekt zich het derde mirakel. Martinez pareert een nieuwe aanval van Kämna en gaat op en over zijn laatste opponent. Wondermooie overwinning na een wondermooie koers. Niets leuker dan wanneer je als wielerjournalist weer heel even wielerfan kan zijn.

De samenvatting van de dertiende rit:



Jan Suykens, journalist van VTM NIEUWS: ‘El Simpatico’ Oliver Naesen

Rit 17, Col de la Loze. Lopez wint, Pogacar is zo diep geweest dat hij op de grond moet gaan zitten. Tadej heeft 15 seconden moeten toegeven op Primoz Roglic. Iedereen is er op dat moment van overtuigd: de Sloveen van Jumbo-Visma wint de Tour. Oliver Naesen komt boven op het geasfalteerde geitenpad in het fraaie gezelschap van echte klimmers zoals Quintana. Hij stopt vlakbij ons interviewhokje. Drie vragen? Geen probleem, nooit. We hebben het over de klim, over hoe zwaar deze Ronde van Frankrijk is. Na het interview vraagt hij oprecht: “Met jullie alles goed, mannen? Niet te moe?” Zegt veel over de mens Oliver Naesen. Ofwel waren de wallen onder mijn ogen diep in week drie van de Tour niet meer om aan te zien, kan ook.

Naesen tegen onze journalist: “Zijn jullie nog niet ‘de nek af’”



Marc Ghyselinck, chef wielrennen van Het Laatste nieuws:

Deze Tour was één langgerekt hoogtepunt. Dat een sportmanifestatie na drie weken nog zo’n ontknoping kan kennen, is redelijk uniek. Zéker in de recente geschiedenis van de Ronde van Frankrijk. Deze Tour stak erbovenuit. Om verschillende redenen, zoals het parcours. Er was ook een ploeg die domineerde en dacht alles te controleren, maar was er toch één jonge renner - eigenlijk zonder ploeg - die het allemaal anders heeft laten uitkomen. En waar ik ook heel blij om ben, is dat we eigenlijk nooit van die vreselijke marathonvluchten hebben meegemaakt. Ontsnappen bij kilometer 0 en in de buurt van de aankomst gegrepen worden, met als enige bedoeling om de hele dag in het zicht van de camera te rijden. Een echte aanfluiting van het wielrennen en ik ben blij dat we dat dit seizoen niet moeten zien hebben.

De samenvatting van de beslissende tijdrit:



Joeri De Knop, journalist van Het Laatste Nieuws: You’re totally back, Allan!

Het zou zomaar zijn zoon kunnen zijn. En eigenlijk is hij dat ook een beetje. Allan Peiper (60) onderbreekt boven op La Planche des Belles Filles een interview met de NOS om zijn poulain Tadej Pogacar (21), net voor die met de volgwagen de berg afdaalt, te feliciteren met zijn Tourzege. Uit de omhelzing spreekt een veelvoud van gevoelens. Vreugde, vriendschap, trots, ongeloof, ontroering, ontlading… Ja, vooral ontlading. Bij het jonge toptalent na drie weken ontdekken/keihard werken en die onwaarschijnlijke ontknoping. Bij de kranige ‘Sesjanseneir’ (of inwoner van Lierde-Hemelveerdegem in de buurt van het Sint-Jansplein) met sappige Vlaams-Australische tongval, altijd beschikbaar en met voortreffelijk discours, zo mogelijk nog meer na zijn jarenlange strijd tegen uitgezaaide kanker. Nog steeds wat fysiek op zijn plooi komend, vroeg hij zich bij de ‘Grand Depart’ in Nice af of hij de kracht zou vinden om het tot Parijs te kunnen rekken. Jawel, dus. Een jongen uit het Sloveense Komenda schonk hem die kracht. Deed hem mee leiden, vibreren en genieten. Het is hem zo ongelooflijk hard gegund, dat “mooiste moment van mijn leven”. You’re totally back, Allan!

Behind the scenes today. pic.twitter.com/zyslEn4q29 Race Radio(@ TheRaceRadio) link

Stijn Vlaeminck, journalist van VTM Nieuws: de magie van de bergtoppen

Mij blijven drie topmomenten bij. Letterlijk: momenten die zich afspeelden op de top van een berg. Het eerste op de top van de Col du Grand Colombier. Door de veiligheidsvoorschriften stonden we wat weg van de aankomst. Renners zag ik zelfs niet. Maar toch voelde het alsof ik daar middenin de koers zat, ook al stonden we die dag aan de achterkant van de berg. Een heel absurd gevoel, maar het zal wel bijblijven. Hetzelfde geldt voor de Mont Aigoual. Ik ben toen de laatste vier kilometer naar boven gestapt en op de top kom je dan aan een weerstation waar je een geweldig panoramisch uitzicht hebt. Je kreeg het gevoel dat je heel Frankrijk kon zien vanop de naakte top van die berg. De renners daar dan volledig uitgeput zien aankomen, was van een pure schoonheid. Poetry in motion. En dan was er uiteraard de top van La Planche des Belles Filles. Enorme euforie en doffe ellende lagen daar héél dicht bij elkaar. De mensen van Jumbo-Visma waren de koers allemaal samen aan het volgen op een klein schermpje. Gaandeweg werd duidelijk dat ze de Tour zouden verliezen. Een beeld dat me altijd bij zal blijven.”

Stijn Vlaeminck op de top van La Planche des Belles filles over de straffe stoot van Pogacar:



