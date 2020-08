Inwoners Nice trots dat hun stad de Tourstart mag organiseren: “Hopelijk verloopt alles goed” Redactie

29 augustus 2020

09u21

Bron: Vlaeminck in Frankrijk 0

Tour de France Het Tourcircus trekt zich vandaag op gang in Nice. Het belooft de vreemdste Ronde van Frankrijk ooit te worden wegens de coronacrisis. Toch zijn de inwoners van Nice blij dat ze de Grand Départ kunnen organiseren. "Het verrijkt onze stad", klinkt het. Maar ook: "Hopelijk verloopt alles goed."

