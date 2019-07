Ineos-teammanager Dave Brailsford juicht beslissing van ASO toe: “Moedig en correct” MMP

26 juli 2019

19u29

Bron: Belga 0 Tour de France “Dit was een moedige, maar juiste beslissing van ASO”, aldus teammanager Dave Brailsford vrijdag in een persbericht van Ineos, nadat de negentiende etappe in de Tour geneutraliseerd werd. “Tegen zo’n natuurgeweld kan je niet op en de organisatie heeft snel en correct gehandeld zodat iedereen veilig was.”

“Je hebt koers en dan heb je de veiligheid en gezondheid van de renners. Je hoopt en wil gewoon dat iedereen in orde is. Zo’n situatie, zo’n omstandigheden overstijgen de koers. De rit schrappen zou oneerlijk geweest zijn”, vond hij nog, als reactie op het feit dat Bernal en Ineos in het voordeel zijn met de beslissing van ASO om geen ritwinnaar aan te duiden, maar wel een klassement op te maken op de top van de Iseran. “Je moet ergens een tijd opmeten.”

“Durvers worden uiteindelijk beloond op het eind van de dag”, stelde hij. “Vanmorgen hebben we een plan opgesteld en wilden we die gele trui veroveren. We waren misschien niet de sterkste ploeg in de koers, maar vandaag wilden we onze slag slaan. Als we ergens het verschil konden maken, was het op de Col de l’Iseran. Iedereen zijn deel van het werk: we voerden het plan uit met Geraint die eerst aanviel en daarna was het aan Egan. Wie weet wat er was gebeurd na die Col? We kwamen op de top in een situatie zoals we die wilden. Natuurlijk volgde nog een afdaling en een klim, maar we hebben nu eenmaal geen controle over de weersomstandigheden.”