Ineos-manager Brailsford over waaiergeweld: “Hoop dat dit aankomt bij de andere favorieten” JSU/DMM

15 juli 2019

18u12 0 Tour de France Team Ineos hoorde bij de winnaars na rit 10. De ploeg van manager Dave Brailsford deed een zaakje met klassementsmannen Thomas en Bernal. “Het was niet enkel de wind, het was meer dan dat alleen.”

“Deceuncink-Quick.Step ging ervoor. Bora ging ervoor, Sunweb ging ervoor en wij. Het was vier ploegen tegen de achteruitgeslagen klassementsmannen. Dan weet je dat het game over is voor hen. Ik hoop dat het een mentale klap is voor hen. Dit is een wedstrijd, we zijn hier om te winnen.”