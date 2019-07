Indrukwekkende Alaphilippe slaagt in dubbel: ritzege en gele trui, Wellens pakt bolletjestrui JH/GVS

08 juli 2019

16u59 28 Tour De France Julian Alaphilippe heeft op sublieme wijze een dubbelslag geboekt in de derde rit van de Ronde van Frankrijk. In Epernay kwam de renner van Deceuninck-Quick.Step solo aan en nam hij ook de gele trui over van Mike Teunissen. Michael Matthews en Jasper Stuyven werden tweede en derde. Wout van Aert blijft tweede in het algemeen klassement en Tim Wellens is de nieuwe leider in het bergklassement.

De Tourkaravaan verliet vandaag de Belgische wegen. Starten deed het peloton nog wel in Binche, maar een tiental kilometer laten overschreed het al de Franse grens. In totaal stond er 215 kilometer op het programma, de laatste 42 kilometer verliepen over geaccidenteerd terrein. Vier hellingen (één van vierde en drie van derde categorie) moesten de renners overleven, wilden ze kans maken op de overwinning. Veel klassieke types, zoals onze landgenoten, hadden de rit van vandaag met stip aangeduid.

Wie niet op de finale wachtte, was Tim Wellens. Onze landgenoot ging er al snel vandoor en kreeg vier Fransmannen met zich mee: Yoann Offredo, Paul Ourselin, Stéphane Rossetto en Anthony Delaplace reden een maximale voorsprong van zes minuten bij elkaar. Zo werd Wellens voor lange tijd virtuele leider. Op animo was het wachten tot het laatste wedstrijduur. Dan volgden de hellingen elkaar in sneltempo op. Vlak voor die heuvelzone liet Tim Wellens zijn medevluchters achter. Onze landgenoot was duidelijk de beste voorin en rondde alle hellingen als eerste af, zo mag hij morgen in de bolletjestrui van start gaan.

Wellens kon zelfs lang dromen van ritwinst, maar in het peloton werd er stevig tempo gemaakt. Dries Devenyns gaf er een serieuze snok aan, in functie van Julian Alaphilippe. Op de Côte de Mutigny, de laatste gecategoriseerde helling van de dag, trok de Fransman ten aanval. Hij ging op en over Wellens en reed in een mum van tijd een voorsprong van vijftig seconden bijeen. Achteraf zou blijken dat Wellens aan de voet van de laatste klim moest afrekenen met een leegloper. Van leider Teunissen was op dat moment geen sprake meer: de Nederlander moest het peloton laten gaan.

.@Tim_Wellens is on top at the Côte de Mutigny despite strong competition from @alafpolak1! ⚡️



Tim Wellens passe en tête de la Côte de Mutigny mais Julian Alaphilippe est sorti en force du peloton ! ⚡️#TDF2019 pic.twitter.com/Iuo35FqJI7 Tour de France™(@ LeTour) link

Wie dacht dat Alaphilippe nog ging stilvallen, kwam bedrogen uit. Aan de finish had de Franse springveer nog steeds een ruime voorsprong (26 seconden), goed voor de dubbel: de ritzege én de gele trui. In het peloton zette Michael Matthews de sprint naar zijn hand voor Jasper Stuyven. Greg Van Avermaet werd vierde. Met Xandro Meurisse (achtste) en Wout van Aert (negende) eindigden in totaal vier Belgen in de top tien. Wout van Aert blijft tweede in het algemeen klassement op 20 seconden van de Fransman. Voor Alaphilippe is het al zijn elfde overwinning van het seizoen.

🎉 @alafpolak1 is the first to cross the finish in Épernay!



Look at that reaction!



🎉 Julian Alaphilippe est le premier à se hisser jusqu’à la ligne d’arrivée à Épernay !



Savourez sa réaction !#TDF2019 pic.twitter.com/MyGrcjBk9R Tour de France™(@ LeTour) link

🇫🇷 #TDF2019



⚡️ The explosive uphill finish and the sprint for second place on today's stage, with our @sonnycolbrelli 7th.



📺 Watch it ⤵️ pic.twitter.com/DYeHuSWXcZ Team Bahrain Merida(@ Bahrain_Merida) link