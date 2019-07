In het spoor van de wielervrouwen van Van Aert, Lampaert en Stuyven op dag één van de Tour Daimy Van den Eede

06 juli 2019

20u30

Bron: VTM NIEUWS

De partners van Wout van Aert, Yves Lampaert en Jasper Stuyven waren vandaag van de partij in Brussel voor de eerste rit van de Tour de France. In Leuven namen ze vanmorgen de trein naar Brussel. Onze Tour-columniste Sarah De Bie supporterde er voor manlief Wout van Aert, die zijn eerste Tourrit reed. Elke Bleyaert schreeuwde haar keel schor voor Jasper Stuyven en Astrid Demeulemeester moedigde ‘haar’ Yves Lampaert aan. Hierboven de dag van de dames in het Tourcircus herbeleven.