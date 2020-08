IN BEELD. Tourpresentatie zonder grandeur - Bernal aan de weinige aanwezigen: “Ik hoop jullie mooie emoties te bezorgen” Bart Audoore in Frankrijk

27 augustus 2020

21u45 2

Zelden zag een Tourpresentatie er zo triestig uit als gisteren. Als decor was gekozen voor de Place Masséna, dicht bij het historische centrum van de stad. Een plek die normaal de grandeur van het oude Nice uitstraalt, maar zonder volk is het moeilijk om veel sfeer op te roepen. Het was raar om zien: Peter Sagan die enthousiast stond te zwaaien op het podium naar zo goed als lege tribunes. Slechts een paar honderd genodigden waren toegelaten in het park. Alles voor de veiligheid en gezondheid van de renners en de bevolking, maar het blijft vreemd als tweehonderd meter verderop het strand wel goed gevuld blijkt. Aan het enthousiasme van de renners en het uitdagende parcours zal het de komende weken alvast niet liggen. “De Tour belooft van bij de start heel pittig te worden”, zei uittredend winnaar Egan Bernal. “We zijn een jaar bezig geweest met de voorbereiding op deze wedstrijd. Ik voel me klaar.” En dan tot de (weinige) fans: “Ik hoop jullie mooie emoties te bezorgen.”

Lees ook:

Onze man ter plekke bij ‘le Grand Départ’ in Nice: “De Tour de France staat boven alle regels”

Lotto Soudal stuurt personeelsleden weg uit Tour na “niet-negatieve” coronatests