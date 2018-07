IN BEELD. Thomas zorgt voor zesde Britse Tourzege, laatste rit zorgt voor schitterende plaatjes DMM

29 juli 2018

19u50 0

Het laatste hoofdstuk in de Ronde van Frankrijk is geschreven. In de 21ste rit ging dat gepaard met enkele mooie plaatjes. Tourwinnaar Geraint Thomas werd uitgebreid gevierd, Alexander Kristoff won op de Champs-Elysées en tot slot was er de podiumceremonie met uitzicht op de Arc de Triomphe. Kijk en geniet mee.