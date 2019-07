IN BEELD. Groot feest: Tour lokt 500.000 toeschouwers naar Brussel Redactie

06 juli 2019

18u59

Bron: belga 2 Tour De France De openingsrit van de Tour de France heeft in totaal 500.000 toeschouwers op de been gebracht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat heeft de Brusselse politie gemeld op Twitter. En dat leverde uiteraard fantastische kiekjes op.

Vanochtend waren 100.000 mensen afgezakt naar de vertrekzone in het Brusselse stadscentrum om de sfeer van de Grand Départ op te snuiven, zo bleek uit een officiële telling van de politie. Aan de aankomstzone rondom het Kasteel van Laken heeft de Brusselse politie in de namiddag 120.000 toeschouwers geteld.

Comptage officiel du nombre de spectateurs sur la région de Bruxelles-Capitale: 500.000 personnes

Officiële telling van het aantal toeschouwers op het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest: 500.000 toeschouwers #TDF2019 #GrandDépart #GrandDepartBxl #TourDeFrance @LeTour @letourbrussels pic.twitter.com/RLG0nszIUp PolBru(@ zpz_polbru) link

Bijna 140 voertuigen getakeld langs het parcours in Brussel

De bevoegde politiezones in Brussel hebben vandaag 137 voertuigen laten takelen die langs het parcours van de Tour de France geparkeerd waren. Op heel wat plaatsen langs het parcours gold een volledig parkeerverbod. In het Brusselse stadscentrum waren vanaf vanochtend verschillende straten afgesloten, want de renners begonnen hun eerste rit van de Tour op het Koningsplein en trokken daarna door het hart van de stad over onder meer de Grote Markt. In de buurt van het parcours gold er een strikt parkeerverbod.

Ondanks de uitgebreide communicatiecampagne waren verschillende chauffeurs nog niet op de hoogte en zagen zij vanochtend hun voertuig getakeld worden. De politiezone Brussel-Hoofdstad Elsene haalde 90 voertuigen weg, de politiezone Brussel-West moest 40 wagens takelen en de politiezone Montgomery moest 7 auto’s verwijderen. “Dat aantal valt nog mee, gezien de grootte van het gebied waar een parkeerverbod geldt”, verklaart politiewoordster van de zone Brussel-Hoofdstad Elsene Ilse Van de keere.

Morgen is er de ploegentijdrit van 27,6 kilometer die recht door Brussel trekt met aankomst aan het Atomium. Er zal opnieuw een strikt parkeerverbod gelden langs en in de buurt van het parcours.