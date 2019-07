Huilende Thibaut Pinot stapt wegens spierletsel uit Ronde van Frankrijk XC

26 juli 2019

15u08

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 0 Tour de France Drama voor Thibaut Pinot. De Franse kopman van Groupama-FDJ moest wegens een spierletsel in de linkerdij noodgedwongen uit de Ronde van Frankrijk stappen. Weg Tourdroom.

In de voorlaatste Alpenrit had Pinot al snel een achterstand van vier minuten op de leiders. Op 86 kilometer van de streep zette hij zelf een punt achter zijn lijdensweg en stapte hij in tranen in de volgwagen. Pinot stond in het algemeen klassement op de vijfde plaats, op 1:50 van geletruidrager Julian Alaphilippe.

In de Pyreneeën was hij vorig weekend nog de beste klimmer van het pak en ook eerder op La Planche des Belles Filles liet hij een uitstekende indruk na. Gisteren reed Pinot met veel pijn de etappe uit, vandaag moest hij wegens een spierletsel in de linkerdij zijn Tourdroom opbergen.

“Twee dagen geleden ontsnapte Thibaut aan een zware valpartij, maar daarbij werd dus wel zijn dijbeen geraakt”, meldde Philippe Mauduit, sportdirecteur bij FDJ, na de opgave bij France Télévisions. “We leefden op hoop: op het vlakke lukte het wel, bergop niet. Dit is zeer jammer voor hem en de ploeg.”

😢 It’s over for Thibaut Pinot who suffers too much. Extremely sad.



😢 C’est fini pour @ThibautPinot qui souffre trop pour continuer. Un moment très difficile pour lui et son équipe.#TDF2019 pic.twitter.com/qr7Bab0iPk Tour de France™(@ LeTour) link

Thibaut souffre d'une lésion musculaire à la cuisse gauche. Il a terminé la 18e étape avec une douleur importante et avait des difficultés à marcher le soir venu. Son état ne s'est pas amélioré ce vendredi : il vient de quitter le #TDF2019 pic.twitter.com/98YJfNkiak Équipe Cycliste Groupama-FDJ(@ GroupamaFDJ) link