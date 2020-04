Exclusief voor abonnees Hugo Camps: “Ik vind het wel iets hebben, de Tour in september” Hugo Camps

16 april 2020

07u29 0

Het hele peloton is opgelucht dat de Tour alsnog in september wordt gereden. In dit crisisjaar krijgen we dan toch nog de drie grote rondes. Ook de Ronde van Vlaanderen staat op het programma. De Giro en de Vuelta staan eveneens op de planning, maar zijn minder zeker omdat de twee organiserende landen, Italië en Spanje, het zwaarst getroffen zijn door de coronacrisis en de regeringen minder koersminded zijn.

